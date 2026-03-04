Трамп намекает на ликвидацию Путина: повторит ли диктатор РФ судьбу Али Хаменеи, — СМИ

Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений, которые некоторые эксперты восприняли как намек на возможное устранение Путина. В то же время специалисты оценивают, насколько такой сценарий реалистичен и принесет ли он настоящую выгоду Соединенным Штатам.

Как сообщает издание "24 канал", ссылаясь на мнение политических экспертов, теоретически ликвидация Путина остается вариантом для американских спецслужб, однако на практике он пока не активен. По словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, это скорее "резервный план", своего рода закрытая опция, к которой могут обратиться в случае полного провала дипломатических переговоров с Кремлем.

В свою очередь, реакция России на намеки Трампа была откровенно резкой: идеолог Александр Дугин заявил, что "мы следующие", а Сергей Лавров заговорил о возможной передаче Ирану ядерных технологий. Впрочем, Шейтельман считает, что это скорее психологическое давление, чем реальная угроза. На самом деле Путин ограничился телефонными разговорами с лидерами стран Персидского залива, которые, в свою очередь, призывают США снизить напряжение из-за риска для нефтяных маршрутов и стратегически важного Ормузского пролива.

Відео дня

К тому же, Кремль пытается использовать обострение ситуации на Ближнем Востоке в собственных интересах. Рост цен на нефть работает на Москву, а один из ключевых поставщиков энергоносителей в Индию временно выпал с рынка. Глава аналитического центра Олег Рыбачук выделяет два основных сценария развития событий для России.

Первый вариант развития событий для России — тянуть конфликт, чтобы ослабить влияние США и Европы через свои сети на Ближнем Востоке. Впрочем, в реальности Москва ограничена: она не может предоставить Ирану значительную военную или финансовую поддержку, поэтому полагается в основном на пропаганду и информационное давление.

Второй вариант — активнее сотрудничать с союзниками и странами Глобального Юга. В итоге, Кремль стремится усилить антиамериканские настроения, особенно среди арабских стран, и показать любые действия США как якобы угрозу, оправдывая собственные агрессивные шаги

Относительно того, выгодно ли США устранять Путина, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко настроен скептически. По его словам, контроль над мировым нефтяным рынком дает Америке значительно больше влияния, чем смена режима в России.

"Дальше все будет зависеть от российского диктатора, согласится ли он быть второстепенным игроком на этом рынке, или будет в очередной раз угрожать ядерным оружием, которое, по мнению Огрызко, он никогда в жизни не сможет применить, ведь это самоубийство", — говорится в материале.

Что известно о ликвидации Али Хаменеи

Напомним, что 28 февраля стало известно о гибели лидера Ирана Али Хаменеи во время ракетного удара по его резиденции в Тегеране вместе с несколькими членами семьи. Во время атаки погибли также зять и невестка Хаменеи

Кроме того, как писало издание The Financial Times, израильские разведчики долго следили за Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, используя камеры наблюдения, источники и детальное изучение его жизни. Благодаря этому они смогли собрать важную информацию для подготовки операции по ликвидации.

Также Фокус писал, что Владимир Путин осудил убийство аятоллы Али Хаменеи как циничное нарушение моральных и международных норм, но не назвал виновных. Журналисты издания Politico отмечают, что эта реакция отразила его глубокую паранойю относительно собственного долголетия и стремление политического выживания, что определяется победой над Украиной.