Трамп натякає на ліквідацію Путіна: чи повторить диктатор РФ долю Алі Хаменеї, — ЗМІ

Президент США зробив низку неоднозначних заяв, які деякі експерти сприйняли як натяк на можливе усунення Путіна. Водночас фахівці оцінюють, наскільки такий сценарій реалістичний і чи принесе він справжню вигоду Сполученим Штатам.

Як повідомляє видання "24 канал", посилаючись на думку політичних експертів, теоретично ліквідація Путіна лишається варіантом для американських спецслужб, проте на практиці він поки що не активний. За словами політтехнолога Михайла Шейтельмана, це радше "резервний план", свого роду закрита опція, до якої можуть звернутися у разі повного провалу дипломатичних переговорів із Кремлем.

У свою чергу, реакція Росії на натяки Трампа була відверто різкою: ідеолог Олександр Дугін заявив, що "ми наступні", а Сергій Лавров заговорив про можливу передачу Ірану ядерних технологій. Втім, Шейтельман вважає, що це скоріше психологічний тиск, ніж реальна загроза. Насправді Путін обмежився телефонними розмовами з лідерами країн Перської затоки, які, своєю чергою, закликають США знизити напруження через ризик для нафтових маршрутів та стратегічно важливої Ормузької протоки.

До того ж, Кремль намагається використати загострення ситуації на Близькому Сході у власних інтересах. Зростання цін на нафту працює на Москву, а один із ключових постачальників енергоносіїв до Індії тимчасово випав з ринку. Голова аналітичного центру Олег Рибачук виділяє два основні сценарії розвитку подій для Росії.

Перший варіант розвитку подій для Росії — тягнути конфлікт, щоб послабити вплив США та Європи через свої мережі на Близькому Сході. Втім, у реальності Москва обмежена: вона не може надати Ірану значну військову чи фінансову підтримку, тому покладається здебільшого на пропаганду та інформаційний тиск.

Другий варіант — активніше співпрацювати з союзниками та країнами Глобального Півдня. У підсумку, Кремль прагне підсилити антиамериканські настрої, особливо серед арабських країн, і показати будь-які дії США як нібито загрозу, виправдовуючи власні агресивні кроки

Щодо того, чи вигідно США усувати Путіна, ексочільник МЗС України Володимир Огризко налаштований скептично. За його словами, контроль над світовим нафтовим ринком дає Америці значно більше впливу, ніж зміна режиму в Росії.

"Далі все залежатиме від російського диктатора, чи він погодиться бути другорядним гравцем на цьому ринку, чи буде вкотре погрожувати ядерною зброєю, яку, на думку Огризка, він ніколи в житті не зможе застосувати, адже це самогубство", — йдеться в матеріалі.

Що відомо про ліквідацію Алі Хаменеї

Нагадаємо, що 28 лютого стало відомо про загибель лідера Ірану Алі Хаменеї під час ракетного удару по його резиденції в Тегерані разом із кількома членами сім’ї. Під час атаки загинули також зять і невістка Хаменеї

Крім того, як писало видання The Financial Times, ізраїльські розвідники довго стежили за Верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, використовуючи камери спостереження, джерела та детальне вивчення його життя. Завдяки цьому вони змогли зібрати важливу інформацію для підготовки операції з ліквідації.

Також Фокус писав, що Володимир Путін засудив убивство аятоли Алі Хаменеї як цинічне порушення моральних і міжнародних норм, але не назвав винних. Журналісти видання Politico зазначають, що ця реакція відобразила його глибоку параною щодо власного довголіття та прагнення політичного виживання, що визначається перемогою над Україною.