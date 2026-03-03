Боїться "палацового перевороту": смерть аятоли Хаменеї посилила параною Путіна, — Politico

Володимир Путін засудив убивство аятоли Алі Хаменеї як "убивство, вчинене в цинічному порушенні всіх норм людської моралі та міжнародного права". Але при цьому він не сказав, хто саме сприяв смерті духовного лідера Ірану.

Убивство, безсумнівно, пробудило в Путіні два найглибших інстинкти: глибоко вкорінену параною з приводу власного довголіття і прагнення до політичного виживання, що визначається перемогою над Україною — за всяку ціну, зазначають журналісти видання Politico.

Обидва факти були продемонстровані в короткій заяві, опублікованій на сайті Кремля, в якій Путін засудив убивство Хаменеї

Це була більш різка реакція, ніж та, що послідувала за захопленням на початку цього року іншого колишнього союзника Росії, глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Минулого разу, коли США та Ізраїль бомбили Іран, журналіст запитав Володимира Путіна, як би він відреагував, якби внаслідок атаки загинув верховний лідер Ірану.

"Я навіть не хочу це обговорювати", — відповів російський президент і пішов від відповіді.

Менш ніж через дев'ять місяців, після того як у суботу аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок цілеспрямованого удару, завданого Ізраїлем за підтримки США, у Путіна не залишалося іншого вибору, окрім як відреагувати.

У російських колах смерть Хаменеї викликала порівняння з поваленням іншого диктатора — лівійця Муаммара Каддафі 2011 року. Тоді Путін був обурений і, в травні 2012 року, повернувшись на посаду президента після терміну на посаді прем'єр-міністра, він явно був серйозно налаштований порвати із Заходом.

"Саме смерть Каддафі стала поворотним моментом у російській політиці — як зовнішній, так і внутрішній", — пише Олександр Баунов, старший науковий співробітник Центру вивчення Росії та Євразії ім. Карнегі в Берліні. Карнегі в Берліні.

За словами Баунова, те, що США і Європа дозволили настільки жорстоко повалити світового лідера, було сприйнято Путіним, колишнім агентом КДБ, як "верховенство зради".

З роками Путін дедалі більше і більше ізолювався від оточення. Під час пандемії коронавірусу він і зовсім тримався від усіх подалі, а взаємодію з громадськістю ретельно планували і досі планують. А покійний Олексій Навальний і зовсім прозвав главу Кремля "дідом у бункері", натякаючи на те, що під усіма його резиденціями є розгалужена мережа тунелів і сховищ.

Але повалення двох союзників Росії — Мадуро і Хаменеї — одне за одним спонукало деяких прокремлівських коментаторів порушити негласне правило, що діяло від моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому: уникати відкритої критики США або їхнього президента.

Очолюючи цю кампанію, колишній президент Росії Дмитро Медведєв написав, що атака США на Іран виявила "справжнє обличчя" Трампа.

А російські пропагандисти почали прямо заявляти, що наступною метою Заходу буде Росія. Але експерти зазначають, що навіть після ліквідації одразу двох союзників РФ за два перші місяці 2026 року, Путін не зробить нічого, щоб їм допомогти.

"Путін не збирається ризикувати своєю особистою безпекою, безпекою свого режиму або своїм баченням національної безпеки Росії, щоб ризикувати своїм життям, допомагаючи іранцям, північнокорейцям, китайцям або будь-кому ще", — сказав Сем Грін, професор російської політики в Королівському коледжі Лондона.

Для Москви іранська криза має низку переваг, серед яких перспектива підвищення цін на нафту, розбіжності між Європою і США з приводу атак на Іран, а також відволікання уваги Вашингтона від війни в Україні.

Ба більше, Путін володіє стримувальним фактором, якого не було ні в Каддафі, ні в Хаменеї: ядерним арсеналом.

Але ядерна зброя не забезпечує захисту від внутрішніх загроз. Якщо падіння диктаторів союзних країн посилить побоювання Путіна, то вони, найімовірніше, будуть пов'язані не стільки з ракетами НАТО, скільки з палацовими інтригами.

За словами Гріна, російський президент як ніхто інший знає, що диктатори, які накопичили таку владу й утримують її так довго, як Путін, як правило, ідуть із посади одним із двох способів: "Або під арештом, або в труні".

Нагадаємо, якщо сам Путін був стриманий у коментарях щодо Ірану, то заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав США "свинями".

Раніше Дональд Трамп заявив, що США готує небачену атаку на Іран. За словами американського президента, військові його країни ще не почали завдавати серйозних ударів.