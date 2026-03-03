Знищити аятолу: Моссад і ЦРУ кілька років стежили за Хаменеї перед ліквідацією, — FT (фото)

Ізраїльські розвідники активно стежили за Верховним лідером Ірану Алі Хаменеї завдяки камерам спостереження, джерелам і ретельному вивченню життя аятоли. Тривала кропітка робота дозволила зібрати унікальну інформацію для реалізації операції з ліквідації.

Виявилося, що кіберфахівці Підрозділу 8200 з Моссаду зламали відеокамери в центрі столиці Ірану ще за кілька років до початку операції "Левовий рев". Деталі унікальної спецоперації перед ліквідацією Хаменеї переповідає The Financial Times з посиланням на джерела.

Двоє співрозмовників повідомили журналістам, що зображення з відеокамер у Тегерані відразу шифрувалися та передавалися в режимі онлайн на сервери в Ізраїлі. Розвідники виявили унікальну камеру, яка мала чудовий кут огляду та давала точно визначити, де охорона та водії Хаменеї паркували свої приватні авто. Тим самим виказуюти деталі охорони комплексу, де перебував лідер Ірану.

Розвідники ретельно збирати досьє на індетифікованих осіб — адреси, розпорядок дня, графіки роботи, маршрути, кого охороняли та перевозили. Згодом ці дані лягли в основу кампанії з ліквідації Алі Хаменеї.

Загалом основними джерелами надходження даних стали діяльність Підрозділу 8200 [група радіоелектронної розвідки — ред.] та місцева агентура, завербована Моссадом у Тегерані. А перед самим ударом ЦАХАЛ по резиденції аятоли, ЦРУ та зовнішня розвідка Ізраїлю визначили точний час перебування Хаменеї в своєму кабінеті.

Резиденція Хаменеї після удару ВПС Ізраїлю Фото: NYT

Також Ізраїль, як пишуть журналісти, частково вивів з ладу близько десятка мобільних веж стільникового зв’язку перед початком атаки. Через це телефони працювали так, наче були зайняті, коли їм дзвонили, тому охорона Хаменеї не могла отримати можливі попередження.

"Ми знали Тегеран так само добре, як знаємо Єрусалим. І коли ти знаєш місце так добре, як вулицю, на якій виріс, ти одразу помічаєш будь-яку дрібницю, яка виглядає не на своєму місці", — сказав один чинний ізраїльський розвідник.

П'ять джерел FT з числа чинних і колишніх ізраїльських розвідників кажуть, що вбивство Хаменеї було політичним рішенням, а не просто технологічним досягненням. Адже Єрусалим застосовував математичний метод, відомий як аналіз соціальних мереж, щоб обробити мільярди точок даних, виявити несподівані центри прийняття рішень і знайти нові цілі для стеження та ліквідації.

Після збору даних постало про політичне рішення ліквідації Хаменеї Фото: The White House

"Коли ЦРУ та Ізраїль встановили, що Хаменеї проводитиме зустріч у суботу вранці у своєму кабінеті, шанс ліквідувати його разом із великою частиною вищого керівництва Ірану виявився особливо вдалим. Хаменеї, на відміну від лідера "Хезболли" Хасана Насралли не жив у бункері, але лідер Ірану публічно розмірковував про можливість своєї загибелі, називаючи своє життя несуттєвим для долі Ісламської республіки", — пишуть журналісти.

Водночас ще один співрозмовник повідомив, що на початку війни очільник Ірану вжив деяких заходів безпеки. Адже як виявилося, Хаменеї мав аж два бункери, і він міг уникнути ліквідації.

"Для нього було незвично не перебувати в бункері — у нього було два бункери. Яякби він був там, Ізраїль не зміг би дістати його бомбами", — сказав інсайдер ЗМІ.

Трамп спостерігає за операцією "Епічна лють" Фото: The White House

Сам удар по Ірану, як каже джерело, планувався кілька місяців, але чиновники скоригували операцію. Розвідка підтвердила, що Хаменеї та його люди зберуться в суботу вранці 28 лютого в його комплексі в Тегерані.

"Тому коли Трамп […] віддав наказ розпочати операцію "Епічна лють", спочатку США розчистили шлях для ізраїльських винищувачів, завдавши кібератак. Вони "порушували, послаблювали та засліплювали здатність Ірану бачити, спілкуватися та реагувати", сказав начальник Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн. Після того ізраїльські винищувачі випустили по комплексу Хаменеї до 30 високоточних боєприпасів", — підсумовують журналісти.

