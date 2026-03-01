Операція "Гарчання лева": ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію 40 ключових фігур іранського режиму

Армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію десятків важливих фігур іранського режиму. Також ЦАХАЛ знищив близько половини запасу ракет.

Армія оборони Ізраїлю під час військової операції "Гарчання лева" знищила половину запасу іранських ракет. Про це заявили у пресслужбі ЦАХАЛу

Також Ізраїль зміг запобігти виробництву ще щонайменше 1500 ракет "земля-земля", оскільки іранський військово-промисловий комплекс, який щомісяця виробляє десятки ракет, прагнув кратно збільшити темпи озброєння.

Офіційний представник ЦАХАЛу повідомив, що раптова атака Ізраїлю і США дала змогу ліквідувати десятки ключових фігур на чолі з духовним лідером режиму Алі Хаменеї.

"Крім Хаменеї, ми ліквідували Абеда аль-Рахіма Мусаві, керівника Генштабу КВІР", — зазначив офіцер.

Скріншот із повідомлення ЦАХАЛ

Наразі ЦАХАЛ підтвердив загибель щонайменше 40 високопоставлених керівників іранського режиму.

Нагадаємо, CBS News повідомляло, що внаслідок ударів по Ірану було ліквідовано близько 40 високопоставлених чиновників. Президент США Дональд Трамп заявляв, що у нього є кілька "хороших кандидатів" на пост глави Ірану замість Алі Хаменеї.

Також агентство Fars повідомляло, що, окрім Хаменеї, загинули щонайменше четверо членів його сім'ї.

Фокус писав, що ЦАХАЛ повідомляв про ліквідацію низки високопосадовців, зокрема секретаря Ради безпеки Алі Шахмані, командувача Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммеда Пакпура, міністра оборони Ірану Азіза Насірзаде та ін.