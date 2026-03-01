Операция "Рычание льва": ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию 40 ключевых фигур иранского режима

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию десятков важных фигур иранского режима. Также ЦАХАЛ уничтожил около половины запаса ракет.

Армия обороны Израиля в ходе военной операции "Рычание льва" уничтожила половину запаса иранских ракет. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛа

Также Израиль смог предотвратить производство еще, как минимум, 1500 ракет "земля-земля", так как иранский военно-промышленный комплекс, производящий ежемесячно десятки ракет, стремился кратно увеличить темпы вооружения.

Официальный представитель ЦАХАЛа сообщил, что внезапная атака Израиля и США позволила ликвидировать десятки ключевых фигур во главе с духовным лидером режима Али Хаменеи.

"Помимо Хаменеи, мы ликвидировали Абеда аль-Рахима Мусави, руководителя Генштаба КСИР", — отметил офицер.

Відео дня

На данный момент ЦАХАЛ подтвердил гибель не менее 40 высокопоставленных руководителей иранского режима.

Напомним, CBS News сообщало, что в результате ударов по Ирану было ликвидировано около 40 высокопоставленных чиновников. Президент США Дональд Трамп заявлял, что у него есть несколько "хороших кандидатов" на пост главы Ирана вместо Али Хаменеи.

Также агентство Fars сообщало, что, кроме Хаменеи, погибли по меньшей мере четверо членов его семьи.

Фокус писал, что ЦАХАЛ сообщал о ликвидации ряда высокопоставленных чиновников, в частности секретаря Совета безопасности Али Шахмани, командующего Корпусом стражей Исламской революции Мохаммед Пакпур, министра обороны Ирана Азиза Насирзаде и др.