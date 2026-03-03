Уничтожить аятоллу: Моссад и ЦРУ несколько лет следили за Хаменеи перед ликвидацией, — FT (фото)

Израильские разведчики активно следили за Верховным лидером Ирана Али Хаменеи благодаря камерам наблюдения, источникам и тщательному изучению жизни аятоллы. Длительная кропотливая работа позволила собрать уникальную информацию для реализации операции по ликвидации.

Оказалось, что киберспециалисты Подразделения 8200 из Моссада взломали видеокамеры в центре столицы Ирана еще за несколько лет до начала операции "Львиный рев". Детали уникальной спецоперации перед ликвидацией Хаменеи рассказывает The Financial Times со ссылкой на источники.

Двое собеседников сообщили журналистам, что изображения с видеокамер в Тегеране сразу шифровались и передавались в режиме онлайн на серверы в Израиле. Разведчики обнаружили уникальную камеру, которая имела отличный угол обзора и давала точно определить, где охрана и водители Хаменеи парковали свои частные авто. Тем самым выявляя детали охраны комплекса, где находился лидер Ирана.

Відео дня

Разведчики тщательно собирали досье на индетифицированных лиц — адреса, распорядок дня, графики работы, маршруты, кого охраняли и перевозили. Впоследствии эти данные легли в основу кампании по ликвидации Али Хаменеи.

В целом основными источниками поступления данных стали деятельность Подразделения 8200 [группа радиоэлектронной разведки — ред.] и местная агентура, завербованная Моссадом в Тегеране. А перед самым ударом ЦАХАЛ по резиденции аятоллы, ЦРУ и внешняя разведка Израиля определили точное время пребывания Хаменеи в своем кабинете.

Резиденция Хаменеи после удара ВВС Израиля Фото: NYT

Также Израиль, как пишут журналисты, частично вывел из строя около десятка мобильных вышек сотовой связи перед началом атаки. Из-за этого телефоны работали так, как будто были заняты, когда им звонили, поэтому охрана Хаменеи не могла получить возможные предупреждения.

"Мы знали Тегеран так же хорошо, как знаем Иерусалим. И когда ты знаешь место так хорошо, как улицу, на которой вырос, ты сразу замечаешь любую мелочь, которая выглядит не на своем месте", — сказал один действующий израильский разведчик.

Пять источников FT из числа действующих и бывших израильских разведчиков говорят, что убийство Хаменеи было политическим решением, а не просто технологическим достижением. Ведь Иерусалим применял математический метод, известный как анализ социальных сетей, чтобы обработать миллиарды точек данных, выявить неожиданные центры принятия решений и найти новые цели для слежки и ликвидации.

После сбора данных встало о политическом решении ликвидации Хаменеи Фото: The White House

"Когда ЦРУ и Израиль установили, что Хаменеи будет проводить встречу в субботу утром в своём кабинете, шанс ликвидировать его вместе с большой частью высшего руководства Ирана оказался особенно удачным. Хаменеи, в отличие от лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы не жил в бункере, но лидер Ирана публично размышлял о возможности своей гибели, называя свою жизнь несущественной для судьбы Исламской республики", — пишут журналисты.

В то же время еще один собеседник сообщил, что в начале войны глава Ирана принял некоторые меры безопасности. Ведь как оказалось, Хаменеи имел аж два бункера, и он мог избежать ликвидации.

"Для него было необычно не находиться в бункере — у него было два бункера. Если бы он был там, Израиль не смог бы достать его бомбами", — сказал инсайдер СМИ.

Трамп наблюдает за операцией "Эпическая ярость" Фото: The White House

Сам удар по Ирану, как говорит источник, планировался несколько месяцев, но чиновники скорректировали операцию. Разведка подтвердила, что Хаменеи и его люди соберутся в субботу утром 28 февраля в его комплексе в Тегеране.

"Поэтому когда Трамп [...] отдал приказ начать операцию "Эпическая ярость", сначала США расчистили путь для израильских истребителей, нанеся кибератаки. Они "нарушали, ослабляли и ослепляли способность Ирана видеть, общаться и реагировать", сказал начальник Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн. После того израильские истребители выпустили по комплексу Хаменеи до 30 высокоточных боеприпасов", — заключают журналисты.

Ранее Фокус сообщал о транзите власти после гибели Али Хаменеи. Сейчас произошло создание временного совета, который будет исполнять обязанности главы.

Впоследствии стало известно, что ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию 40 ключевых фигур иранского режима. Также Израиль смог предотвратить производство еще по меньшей мере 1500 ракет "земля-земля".