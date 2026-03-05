Дух Анкориджа "випарувався": у Кремлі розкритикували США та заявили про погіршення стосунків

У Кремлі звинуватили США та Ізраїль у загостренні ситуації на Близькому Сході та заявили, що міжнародні відносини перебувають на небезпечному рівні ескалації. Зокрема, дії Заходу, на думку російської сторони, створюють "загрозу стабільності та тиснуть" на стратегічних партнерів Росії.

Як розповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає російський Telegram-канал "Смотри", Захід діє за принципом "або з нами, або проти нас", намагаючись розділяти держави та налаштовувати їх одна проти одної. Він зазначив, що від агресії США та Ізраїлю страждають близькі союзники Росії та її стратегічні партнери.

"У боротьбі проти Ірану Захід діє за принципом "або з нами, або проти нас". І головне в усьому цьому – "розділяй і володарюй". У даному випадку можна сказати так: розділяй, налаштовуй держави одна проти одної і володарюй", — пояснили у Кремлі.

Також Лавров підкреслив, що Росія підтримує діалог із постраждалими країнами і прагне разом із "миролюбними" членами міжнародного співтовариства, зокрема в Раді Безпеки та Генеральній Асамблеї ООН, створити умови, які унеможливлять агресивні операції. Він також заявив, що війна, яку Захід, на його думку, розв’язав "руками українського режиму", має на меті завдати стратегічного удару по Росії та ослабити країну.

"Метою війни проти Росії, яку Захід готував і врешті розв’язав руками українського режиму, є, за їхніми словами, ослаблення країни та нанесення стратегічного удару. Є всі підстави вважати, що за цим приховане максимальне прагнення розвалити нашу державу, про що президент неодноразово наголошував", — додав він.

Міністр звернув увагу на роль НАТО, заявивши, що організація реалізує свої інтереси там, де сама цього вважає потрібним. Лавров нагадав, що раніше міжнародні переговори, зокрема анкеридзькі, проводилися в атмосфері взаємоповаги та конструктивного діалогу, і Росія погоджувалася на компроміси, запропоновані командою президента США Дональда Трампа. Проте, на його думку, нинішні дії США та їхніх союзників фактично "випарували" дух взаєморозуміння, який існував раніше.

"Дух Анкориджа зруйнований через дії Сполучених Штатів. Я вже висловлювався з цього приводу. Знаєте, у Анкориджі дух був далеко не найголовнішим. Дух – це атмосфера, яка була дружньою, взаємоповажною та конструктивною. Але цей дух випаровується. Головне досягнення Анкориджа – не дух. Ми знаємо, як наші західні колеги вміють створювати атмосферу, вміють створювати дух. Але дух, ще раз підкреслюю, випаровується", — розповів він.

Нагадаємо, як писало видання Politico, Володимир Путін засудив убивство аятоли Алі Хаменеї, але не вказав винуватців. У матеріалі, зауважили,що цей інцидент пробудив у ньому глибоку параною щодо власного довголіття та страх політичного виживання.

Також Фокус писав, що Трамп зробив низку неоднозначних заяв, які деякі експерти сприйняли як натяк на можливе усунення Путіна. Зокрема, фахівці називають, це "резервним планом", свого роду закритою опцією, до якої можуть звернутися у разі повного провалу дипломатичних переговорів із Кремлем.