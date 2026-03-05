США запросили в України допомоги в захисті від "Шахедів" на Близькому Сході, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати звернулися до Києва з проханням надати підтримку у захисті від ударних дронів типу "Шахед" на Близькому Сході. Україна планує допомогти партнерам, зокрема надавши необхідні засоби та залучивши українських фахівців.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє у своєму Telegram-каналі, що Київ отримав офіційний запит від Сполучених Штатів. Мова йде надання допомоги у протидії ударним безпілотникам типу "шахед" на Близькому Сході, у контексті війни США та Ізраїлю проти Ірану. За словами глави держави, українська сторона готова долучитися до захисту союзників і вже отримала відповідні доручення щодо організації підтримки.

"Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей. Слава Україні!", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися власним досвідом протидії ударним дронам, який був отриманий під час повномасштабної війни з Росією. Також Київ планує надати необхідні технічні засоби та направити спеціалістів, здатних допомогти США захиститися від атак іранських безпілотників.

Нагадаємо, що український дрон-перехоплювач "Салют" уже пройшов перевірку безпосередньо в бойових умовах. Він може наздоганяти та знищувати російські дрони-камікадзе "Шахед".

Раніше ми також інформували, що Сили оборони України почали застосовувати новий ударний безпілотник українського виробництва під назвою "Пташка". Апарат оснащений оптоволоконним каналом управління і здатний виконувати бойові завдання на відстані майже 50 кілометрів. Це наразі є рекордною дальністю для безпілотників такого класу.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп позитивно оцінив власні дії у зв’язку з операцією проти Ірану, та водночас різко розкритикував президента України Володимира Зеленського. Попри те, що ситуація навколо Ірану залишається у центрі міжнародної уваги, він заявив, що переговори щодо війни в Україні продовжуються, і знову висловив невдоволення діями українського президента. Трамп вимагає від нього підписати мирну угоду.