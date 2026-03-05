Рекордна дальність ураження: СОУ отримали новий український дрон "Пташка", на що він здатен

Сили оборони України почали використовувати новий ударний безпілотник українського виробництва під назвою "Пташка". Дрон має оптоволоконний канал управління. Він здатний виконувати бойові завдання на відстані майже 50 кілометрів, що є рекордом серед безпілотників цього типу.

Новий комплекс уже допущений до експлуатації та застосовується на фронті для ураження піхоти, техніки та укріплених позицій противника, повідомили у Міністерстві оборони України.

Однією з ключових особливостей цього дрона є оптоволоконний канал управління, який дозволяє виконувати бойові завдання на відстані майже 50 км. На сьгоднішній день це рекордний показник глибини ураження серед дронів даного типу.

"Ударний безпілотний комплекс нового покоління «Пташка» створений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. Він має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи", — зазначили у Міністерстві.

Відео дня

Розробники також збалансували конструкцію безпілотника так, щоб він міг виконувати складні маневри під час польоту. Дрон здатний працювати як удень, так і вночі, а також за різних погодних умов – навіть коли дме сильний поривчастий вітер. Бойове навантаження безпілотника дозволяє ефективно уражати ворожу піхоту, вогневі позиції, бліндажі, автомобільну та легкоброньовану техніку противника.

Нагадаємо, що український морський безпілотник Magura V7 оснастили "розумною" туреллю Bullfrog. Вона була розроблена американськими компаніями Red Cat Holdings та Allen Control Systems. Нова конфігурація передбачає використання автономної системи для ураження безпілотників.

Раніше ми також інформували, що український дрон-перехоплювач "Салют" пройшов випробування безпосередньо в бойових умовах. Він здатний наздоганяти та знищувати російські дрони-камікадзе "Шахед".