Рекордная дальность поражения: СОУ получили новый украинский дрон "Пташка", на что он способен

Силы обороны Украины начали использовать новый ударный беспилотник украинского производства под названием "Пташка". Дрон имеет оптоволоконный канал управления. Он способен выполнять боевые задачи на расстоянии почти 50 километров, что является рекордом среди беспилотников этого типа.

Новый комплекс уже допущен к эксплуатации и применяется на фронте для поражения пехоты, техники и укрепленных позиций противника, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Одной из ключевых особенностей этого дрона является оптоволоконный канал управления, который позволяет выполнять боевые задачи на расстоянии почти 50 км. На сегодняшний день это рекордный показатель глубины поражения среди дронов данного типа.

"Ударный беспилотный комплекс нового поколения "Пташка" создан для работы в условиях интенсивных боевых действий. Он имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы", — отметили в Министерстве.

Разработчики также сбалансировали конструкцию беспилотника так, чтобы он мог выполнять сложные маневры во время полета. Дрон способен работать как днем, так и ночью, а также при различных погодных условиях — даже когда дует сильный порывистый ветер. Боевая нагрузка беспилотника позволяет эффективно поражать вражескую пехоту, огневые позиции, блиндажи, автомобильную и легкобронированную технику противника.

Напомним, что украинский морской беспилотник Magura V7 оснастили "умной" турелью Bullfrog. Она была разработана американскими компаниями Red Cat Holdings и Allen Control Systems. Новая конфигурация предусматривает использование автономной системы для поражения беспилотников.

Ранее мы также информировали, что украинский дрон-перехватчик "Салют" прошел испытания непосредственно в боевых условиях. Он способен догонять и уничтожать российские дроны-камикадзе "Шахед".