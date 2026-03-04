"Умная" турель против "Шахедов": США модифицировали украинский морской дрон Magura V7, — СМИ

Украинский морской дрон Magura V7 получил "умную" турель Bullfrog от американских компаний Red Cat Holdings и Allen Control Systems. Новая конфигурация предусматривает использование автономной системы для поражения дронов.

Red Cat Holdings, американский поставщик решений в сфере беспилотных систем, объявила о присоединении компании Allen Control Systems к инициативе Red Cat Futures Initiative. Этот консорциум направлен на внедрение современных технологических решений для актуальных боевых условий, сообщает Defense Express.

В рамках сотрудничества компании планируют оценить целесообразность интеграции автономной турели Bullfrog на различные платформы для борьбы с дронами. В первую очередь речь идет о морских беспилотных системах подразделения Blue Ops, которое входит в структуру Red Cat. Такой комплекс предполагается использовать как для уничтожения воздушных беспилотников, так и для поражения других целей.

Соучредитель и генеральный директор Allen Control Systems, производителя турели Bullfrog, отметил актуальность подобных решений. Он отметил, что сейчас как Соединенные Штаты, так и другие союзники ищут экономически эффективные способы противодействия дронам. По его словам, установка автономной турели на морской дрон в перспективе позволит выполнять более сложные и более технологичные задачи.

Автономная турель Bullfrog может комплектоваться пулеметами M240, M2, M230 или M134, а при необходимости — и лазерными установками. В презентационном видео разработчики сделали акцент именно на способности системы перехватывать беспилотники, подобные "Шахедам".

Несмотря на то, что турель еще не проходила испытаний в Украине, она уже постепенно набирает популярность. Заявлено, что система способна эффективно поражать цели на расстоянии до 800 метров при скорострельности около 850 выстрелов в минуту. Базовой платформой для установки Bullfrog станет морской дрон Variant 7 — украинский Magura V7, который компания Red Cat планирует собирать и реализовывать в США. О таких намерениях сообщалось еще в мае прошлого года. Платформа может перевозить до 650 кг полезной нагрузки и адаптироваться под различные конфигурации — от боевых турелей до беспилотников и ракетного вооружения.

Magura V7 (Variant 7) имеет длину 7,2 метра, дальность хода более 1400 км и развивает скорость около 74 км/ч. Базовая стоимость такого дрона составляет примерно $700 тысяч. Платформа работает на основе открытой архитектуры MOSA от Blue Ops и оснащена полуавтономной системой управления. Система предусматривает возможность использования в формате роя морских дронов.

Напомним, что украинский дрон-перехватчик "Салют" уже прошел боевые испытания. Он продемонстрировал способность догонять и уничтожать дроны-камикадзе типа "Шахед", которые используют войска РФ.

Ранее мы также информировали, что аналитики сделали выводы о возможностях украинского подводного дрона Sub Sea Baby. Они опирались на характеристики надводных версий Sea Baby и детали спецоперации СБУ. Дрон продемонстрировал высокую эффективность во время атак на российские военные объекты в акватории Черного моря.