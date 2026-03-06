Зеленський погодився відправити військових на Близький Схід збивати "Шахеди": ЗМІ назвали терміни

Україна протягом найближчих кількох днів направить своїх спеціалістів на Близький Схід для протидії "Шахедам", про що Київ просила адміністрація президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський вже дав вказівки щодо підготовки та відправлення українських військових, пише Reuters.

"Ми отримали запит від Сполучених Штатів щодо конкретної підтримки у захисті від "Шахедів" у регіоні Близького Сходу…Я дав вказівки надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати потрібний рівень безпеки", — нагадали журналісти заяву Зеленського від 5 березня.

За словами джерела Reuters, українські фахівці розпочнуть роботу "протягом найближчих кількох днів".

Крім того, Дональд Трамп прокоментував пропозицію Зеленського щодо підтримки в операціях проти іранських дронів.

В телефонному інтерв'ю Reuters він сказав, що "США приймуть допомогу від будь-якої країни".

Автори матеріалу також підкреслили, що світова спільнота знає, що українці мають успіх у протистоянні "Шахедам" за чотири роки війни і саме тому звертається до Києва по допомогу.

Нагадаємо, 5 березня США запросили в України допомоги в захисті від "Шахедів" на Близькому Сході.

