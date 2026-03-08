РФ передает компоненты и технологии Ирану в войне против США и Израиля, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия помогает Ирану в войне против США и Израиля. По словам главы государства, Кремль передает часть технологий для поддержки режима в Тегеране.

Одним из главных аспектов помощи является передача деталей и технологий, которые связаны с использованием и применением дронов. Об этом президент Украины рассказал во время совместной пресс-конференции с новым главой правительства Нидерландов Робом Йеттеном.

По словам главы государства, сейчас украинская разведка зафиксировала передачу указанной номеклатуры ресурсов и тенхологий. Также Зеленский добавил, что сейчас Иран не поставляет в РФ ракет или другого оружия для обстрелов Украины.

Президент Украины добавил, что Киев готов помочь партнерам на Ближнем Востоке в противодействии иранским "Шахедам" и отправит при необходимости специалистов. Глава государства указал, что первая группа украинских военных и экспертов отправится в страны Персидского залива в понедельник, чтобы обучать их борьбе с беспилотниками.

Відео дня

"Пока рано говорить о других деталях, скорее это будет на следующей неделе. Ведь эксперты прибудут на место сразу с возможностями помочь [противодействовать угрозе дронов]", — добавил президент Украины.

Глава государства резюмировал, что сейчас сформировано несколько групп специалистов, а у стран Персидского залива есть заинтересованные государства. Сейчас Украина готова продавать свои дроны-перехватчики партнерам, а три страны уже выразили желание их приобрести.

Ранее Фокус сообщал о том, что Киев предложил странам Персидского залива украинские дроны. Глава государства отмечает, что обмен дронов на ракеты ПАК-3 для систем Patriot считает равноценным и взаимовыгодным.

Впоследствии стало известно, что Зеленский согласился отправить военных на Ближний Восток сбивать "Шахеды". Украина в течение ближайших нескольких дней направит своих специалистов, о чем Киев просила администрация Трампа.