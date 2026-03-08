РФ передає компоненти та технології Ірану у війні проти США та Ізраїлю, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія допомагає Ірану у війні проти США та Ізраїлю. За словами глави держави, Кремль передає частину технологій задля підтримки режиму в Тегерані.

Одним з головних аспектів допомоги є передача деталей та технологій, які пов'язані з використанням і застосуванням дронів. Про це президент України розповів під час час спільної пресконференції з новим главою уряду Нідерландів Робом Єттеном.

За словами глави держави, наразі українська розвідка зафіксувала передачу вказаної номеклатури ресурсів і тенхологій. Також Зеленський додав, що наразі Іран не постачає до РФ ракет чи іншої зброї для обстрілів України.

Президент України додав, що Київ готовий допомогти партнерам на Близькому Сході в протидії іранським "Шахедами" та відправить за потреби фахівців. Глава держави вказав, що перша група українських військових і експертів відправиться до країн Перської затоки в понеділок, щоб навчати їх боротьбі з безпілотниками.

"Поки що рано говорити про інші деталі, скоріше це буде наступного тижня. Адже експерти прибудуть на місце одразу з можливостями допомогти [протидіяти загрозі дронів]", — додав президент України.

Глава держави резюмував, що наразі сформовано кілька груп фахівців, а в країн Перської затоки є зацікавлені держави. Наразі Україна готова продавати свої дрони-перехоплючаві партнерам, а три країни уже висловили бажання їх придбати.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Київ запропонував країнам Перської затоки українські дрони. Глава держави відзначає, що обмін дронів на ракети ПАК-3 для систем Patriot вважає рівноцінним та взаємовигідним.

Згодом стало відомо, що Зеленський погодився відправити військових на Близький Схід збивати "Шахеди". Україна протягом найближчих кількох днів направить своїх спеціалістів , про що Київ просила адміністрація Трампа.