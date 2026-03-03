В обмін на ракети до Patriot: Зеленський пропонує дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу

Президент України розповів, що всі цікавляться українськими розробками і досвідом у захисту неба. І обмін дронів на ракети ПАК-3 для систем Patriot вважає рівноцінним та взаємовигідним.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час брифінгу із журналістами після засідання РНБО 3 березня.

Україна може допомогти країнам Близького Сходу

Зеленський запропонував країнам Близького Сходу обмінювати ракети ПАК-3 для систем Patriot на українські дрони-перехоплювачі. За його словами, український досвід захисту неба під час війни може стати корисним для партнерів, які стикаються з загрозою масованих ракетних ударів.

"З країнами Близького Сходу у нас будуються відносини. Наприклад, сьогодні у них, системи ППО, Patriot, ракети ПАК-3, у них все це є. Це важливо? Дуже важливо. Для них передусім. Але чи це захищає від сотень шахедів? Ми з вами знаємо, ні. Це не працююча модель. Але у нас дефіцит ПАК-3. Наприклад, якщо ми говоримо про зброю під час війни, з якою у нас дефіцит, то ПАК-3, ракети, якщо вони нам їх дадуть, ми дамо їм переохоплювачі. Це рівноцінний обмін. Безумовно, ми це зробимо. І, ну, якщо зараз команди будуть працювати, подивимось над результатом", – пояснив глава держави.

Зеленський наголосив, що подібний обмін буде рівноцінним та взаємовигідним, і водночас допоможе зміцнити стратегічні партнерства. Президент України вже провів переговори з лідерами Об’єднаних Арабських Еміратів та продовжує контакти з іншими країнами регіону.

За його словами, питання захисту неба є пріоритетом для всіх країн Близького Сходу, адже вони не мали досвіду протистояти масованим ракетним ударам, подібним до тих, що застосовують проти України.

"Безумовно, це питання у всіх номер один – як захистити небо. Ми самі живемо в цьому питанні. Просто таких масових ударів колеги з Близького Сходу ніколи не мали, Слава Богу. Але тепер вони мають щось на кшталт того. Тому всіх цікавить наш досвід", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна готова ділитися знаннями та експертизою зі своїми партнерами, навчати їх захищати цивільне населення і ефективно використовувати системи протиповітряної оборони.

Раніше президент України повідомив, що обговорив з президентом Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки і висловив співчуття через загибель людей від "божевільних ударів з Ірану".

"Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі", - розповів Зеленський.

За словами президента України, голова ОАЕ зазначив, що іранський режим завдає ударів "не тільки по військових об'єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях".

Нагадаємо, президент України вже запропонував направити на Близький Схід своїх найкращих фахівців зі збиття іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають Володимира Путіна погодитися на перемир'я у війні Росії проти України.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану не триватиме довше, ніж чотири тижні, але не виключив, що доведеться ввести наземні війська.