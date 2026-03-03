В обмен на ракеты к Patriot: Зеленский предлагает дроны-перехватчики странам Ближнего Востока

Президент Украины рассказал, что все интересуются украинскими разработками и опытом в защите неба. И обмен дронов на ракеты ПАК-3 для систем Patriot считает равноценным и взаимовыгодным.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время брифинга с журналистами после заседания СНБО 3 марта.

Украина может помочь странам Ближнего Востока

Зеленский предложил странам Ближнего Востока обменивать ракеты ПАК-3 для систем Patriot на украинские дроны-перехватчики. По его словам, украинский опыт защиты неба во время войны может стать полезным для партнеров, которые сталкиваются с угрозой массированных ракетных ударов.

"Со странами Ближнего Востока у нас строятся отношения. Например, сегодня у них, системы ПВО, Patriot, ракеты ПАК-3, у них все это есть. Это важно? Очень важно. Для них в первую очередь. Но защищает ли это от сотен шахедов? Мы с вами знаем, нет. Это не работающая модель. Но у нас дефицит ПАК-3. Например, если мы говорим об оружии во время войны, с которым у нас дефицит, то ПАК-3, ракеты, если они нам их дадут, мы дадим им переохладители. Это равноценный обмен. Безусловно, мы это сделаем. И, ну, если сейчас команды будут работать, посмотрим над результатом", — пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что подобный обмен будет равноценным и взаимовыгодным, и одновременно поможет укрепить стратегические партнерства. Президент Украины уже провел переговоры с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов и продолжает контакты с другими странами региона.

По его словам, вопрос защиты неба является приоритетом для всех стран Ближнего Востока, ведь они не имели опыта противостоять массированным ракетным ударам, подобным тем, что применяют против Украины.

"Безусловно, это вопрос у всех номер один — как защитить небо. Мы сами живем в этом вопросе. Просто таких массовых ударов коллеги с Ближнего Востока никогда не имели, Слава Богу. Но теперь они имеют что-то вроде того. Поэтому всех интересует наш опыт", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться знаниями и экспертизой со своими партнерами, обучать их защищать гражданское население и эффективно использовать системы противовоздушной обороны.

Ранее президент Украины сообщил, что обсудил с президентом Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива и выразил соболезнования из-за гибели людей от "безумных ударов из Ирана".

"Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни — это общий приоритет для всех в мире", — рассказал Зеленский.

По словам президента Украины, глава ОАЭ отметил, что иранский режим наносит удары "не только по военным объектам, а буквально по всему — по домам, молам, даже мечетям".

Напомним, президент Украины уже предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбиванию иранских беспилотников, если лидеры этих стран убедят Владимира Путина согласиться на перемирие в войне России против Украины.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана не продлится дольше, чем четыре недели, но не исключил, что придется ввести наземные войска.