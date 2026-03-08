Пережити 12 місяців: Україна зіштовхнеться з дефіцитом ракет ППО через війну в Ірані, — Politico

Вторгнення США до Ірану може мати серйозні наслідки для України. Зокрема, Київ може більше не отримувати зброю від Вашингтона, зокрема ракети ППО, необхідні для відбиття російських атак.

Це пов'язано з тим, що американські військові використовують багато цієї зброї для атаки на Іран. Про це йдеться у матеріалі Politico.

При цьому європейські чиновники побоюються, що Дональд Трамп взагалі може втратити інтерес до припинення російсько-української війни.

Зеленський напередодні заявив, що він впевнений, що якщо операція США на Близькому Сході буде тривалою, це вплине на постачання української зброї.

І хоча президент США Дональд Трамп заявив, що війна може тривати від 4 до 5 тижнів, однак аналітики побоюються, що вторгнення може перерости в більш масштабний конфлікт, з якого США буде непросто вийти.

На думку аналітиків, адміністрація США може почати поповнювати запаси зброї, що витрачається, за рахунок тієї зброї, яка була передбачена на продаж для Європи та України.

Серед ключових втрат, з якими може зіштовхнутися Україна, — нестача ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів ППО Patriot. Водночас європейські уряди не мають готових запасів ракет ППО. Для того, щоб створити власне виробництво ракет країнам Європи знадобляться роки.

Колишня заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у своєму Facebook попередила, що розробники безпілотників, фахівці з радіоелектронної боротьби та інші українські виробники зброї повинні працювати разом, щоб уникнути дефіциту запасів. Вона закликала українські збройові компанії швидко діяти та закуповувати запаси критично важливих компонентів, щоб забезпечити країні можливість пережити наступні 12-24 місяців.

Вона попередила, що через ситуацію на Близькому Сході може статися криза компонентів, а також зростання цін на ці компоненти.

В американському уряді заявили, що США не мають проблем із потужностями, і вони готові виконати всі стратегічні цілі президента.

Натомість один з європейських дипломатів наголошує, що американські чиновники ще до вторгнення в Іран втрачали інтерес до завершення російсько-української війни.

Як втрату допомоги коментують українські нардепи

Голова комітету з питань зовнішніх відносин Верховної Ради Олександр Мережко заявив, що він "не хвилюється, що Трамп буде надто відволікатися на війну в Ірані".

На його думку, це вторгнення має навіть певні плюси для України, адже Росія втрачає одного з постачальників озброєнь для себе. Крім того, США та Україна в цьому випадку виступають на одному боці в боротьбі з авторитарними режимами.

Натомість заступник голови Комітету з питань національної безпеки та оборони Єгор Чернєв заявив, що війна в Ірані триватиме "паралельно" з мирними переговорами за посередництва США, які не були скасовані.

За його словами, чим швидше та ефективніше діятимуть США в Ірані, тим більше шансів буде на досягнення прогресу в мирних перемовинах з Росією.

Єдиний же ризик, на думку Чернєва, полягає в тому, що кампанія США проти Ірану затримається і не досягне жодних цілей. Тоді, попередив депутат, увага до України може знизитися.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія допомагає Ірану у війні проти США та Ізраїлю.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Київ запропонував країнам Перської затоки українські дрони. Глава держави відзначає, що обмін дронів на ракети ПАК-3 для систем Patriot вважає рівноцінним та взаємовигідним.

Згодом стало відомо, що Зеленський погодився відправити військових на Близький Схід збивати "Шахеди". Україна протягом найближчих кількох днів направить своїх спеціалістів , про що Київ просила адміністрація Трампа.