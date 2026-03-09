Є запити на українську допомогу від 11 країн: Зеленський провів ставку щодо війни в Ірані

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача, яке було присвячено впливу війни в Ірані на ситуацію в Україні. Він наголосив, що загострення ситуації на Близькому Сході напряму впливає на Україну, зокрема, на постачання зброї.

Під час засідання було обговорено можливі наслідки затяжної війни в Ірані для України. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

За його словами, Україна отримала 11 запитів від різних країн з проханням про допомогу, серед них — сусідні з Іраном держави, європейські країни та США.

"Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою", — наголосив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що Україна надаватиме допомогу з урахуванням власних інтересів, аби не знижувати можливості Сил оборони.

Зеленський також пояснив, що Україна надає допомогу для того, аби іранський режим не мав жодної перемоги, а ситуація на Близькому Сході якомога швидше стабілізувалася.

Він також закликав до спільного захисту з партнерами від дронів та ракет, а також до знищення виробництв зброї, зокрема "Шахедів".

"Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва "шахедів" відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в "шахедах", які б'ють по сусідах Ірану", — зазначив український президент.

Видання Politico раніше попереджало, що вторгнення США до Ірану може мати серйозні наслідки для України. Так, Київ може більше не отримувати зброю від Вашингтона, зокрема ракети ППО, необхідні для відбиття російських атак.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія допомагає Ірану у війні проти США та Ізраїлю.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Київ запропонував країнам Перської затоки українські дрони. Глава держави відзначає, що обмін дронів на ракети ПАК-3 для систем Patriot вважає рівноцінним та взаємовигідним.

Згодом стало відомо, що Зеленський погодився відправити військових на Близький Схід збивати "Шахеди". Україна протягом найближчих кількох днів направить своїх спеціалістів , про що Київ просила адміністрація Трампа.