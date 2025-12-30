Компанию-разработчика ракеты "Фламинго" частично выкупит иностранное государство, — СМИ

Украинская компания-производитель оружия Fire Point продаст часть акций. Приобрести 30% компании намерена оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенные Арабские Эмираты.

Для украинской оборонной инфраструктуры этот случай будет уникальным. О продаже сообщает BBC News Украина со ссылкой на конфиденциальные источники в компании, знакомые с деталями сделки.

В целом компания Fire Point была оценена в $2,5 млрд 30% компании будет продано примерно за $760 млн.

Компания Fire Point уже подала документы о сделке в антимонопольный комитет, который должен утвердить продажу миноритарной части.

Ранее долю компании намеревался купить бизнесмен Тимур Миндич, который сейчас находится под санкциями, и который является главным фигурантом дела о коррупции в энергетике. Он планировал получить 50% компании. Но получил отказ от владельцев.

Компанию основали в 2022 году Денис Штилерман и Егор Скалыга, позже к ним присоединилась Ирина Терех.

Компания Fire Point — что известно

Fire Point — украинская компания, занимающаяся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве. Основанная в 2022 году в ответ на вторжение России в Украину, она специализируется на проектировании, разработке и производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и крылатых ракет.

В августе 2025-го в Украине была представлена ракета FP-5 "Фламинго" от компаний Fire Point и Milanion Group. Заявлялось, что с дальностью полета до 3000 км и боевой частью в 1 тонну она может превосходить американские Tomahawk.

Milanion Group — это компания, зарегистрированная в ОАЭ. По мнению экспертов, именно Milanion Group скорее всего разработала ракету FP-5, тогда как Fire Point взяла на себя ее серийное изготовление.

Впервые ракету показали в феврале 2025-го на международной выставке, и ее разработкой якобы занималась совместная компания ОАЭ с филиалом в Британии. Это было сделано для того, чтобы скрыть от России участие Украины в разработке ракеты.

Кроме того, Fire Point создала дроны FP-1 и FP-2, которые используются для дальнобойных ударов по военным объектам России на территории РФ и на оккупированных территориях Украины.

В сентябре 2025-го стало известно, что НАБУ проводит проверку компании Fire Point из-за подозрений в возможном завышении цен и связях с бизнесменом Тимуром Миндичем. Позже НАБУ в своем письме к Fire Point заверило, что любые следственные действия не имеют целью создание препятствий в работе компаний, имеющих критическое значение в условиях военного положения.

Производственные мощности Fire Point были целью россиян: технический директор Ирина Терех рассказывала, что компания потеряла два больших цеха в результате атак оккупантов.

Ранее Фокус рассказывал, что ОАЭ стало одной из стран, которая официально осудила "атаку" Украины на резиденцию президента России Владимира Путина. В заявлении говорится о солидарности ОАЭ с президентом России, правительством и народом РФ.