НАБУ проводит обыски у производителя крылатых ракет "Фламинго", — СМИ

По данным издания Kyiv Independent, антикоррупционеры якобы изучают возможное завышение цен, манипуляции с поставками и связь с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк отмечает, что крылатая ракета "Фламинго" не является объектом расследования.

Украинское антикоррупционное агентство начало проверку деятельности компании Fire Point — одного из главных производителей дронов глубокого удара. Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

По данным журналистов, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изучает, могла ли компания вводить правительство в заблуждение относительно стоимости своих дронов и объемов поставок. Отдельно правоохранители выясняют, является ли совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич конечным бенефициаром производителя.

До недавнего времени Fire Point оставалась малоизвестной за пределами оборонной отрасли. В то же время, согласно документам, полученным изданием, компания стала одним из крупнейших получателей бюджетных средств Минобороны на закупку беспилотников.

В последние недели производитель активно продвигает свои разработки — дрон FP-1 и крылатую ракету "Фламинго". На прошлой неделе президент Владимир Зеленский публично заявил, что именно "Фламинго" является одной из самых успешных украинских ракет в борьбе против российского вторжения.

Источники издания отмечают, что НАБУ проверяет возможное завышение цены компонентов или количества фактически поставленных дронов. Представитель бюро отказался комментировать расследование, ссылаясь на тайну следствия.

В Fire Point подтвердили факт проверки, однако назвали ее "кампанией, основанной на слухах".

"Нет смысла искать секреты там, где их нет", — сказала главный технический директор компании Ирина Терех в комментарии Kyiv Independent.

По словам трех собеседников издания, нынешнее расследование НАБУ может быть связано с Миндичем. Правительственный источник заявил, что "дроны Fire Point связаны с Миндичем, и эта версия выглядит правдоподобной". В то же время адвокат бизнесмена сообщил, что не располагает информацией о его связях с компанией.

В 2024 году Fire Point продала правительству дронов FP-1 на 13,2 млрд грн ($320 млн). Это составило почти треть от общих расходов Минобороны на беспилотники — 43 млрд грн ($1,04 млрд). По данным руководства компании, в прошлом году было изготовлено около 2 тысяч дронов.

Производитель заявляет, что сегодня может выпускать до 100 аппаратов FP-1 в день, а в этом году планирует изготовить около 9 тысяч. Вместе с тем независимо подтвердить эти цифры невозможно, как и эффективность оружия. Терех оценила долю удачных поражений целей российской армии в 55-60%.

Fire Point стремительно выросла с момента создания в 2023 году: с 18 сотрудников штат увеличился до более 2 200, а годовой доход компании вырос с $4 млн до более $100 млн. По государственным контрактам в 2025 году компания ожидает получить более $1 млрд. Кроме того, в мае она привлекла финансирование в рамках соглашения с правительством Германии на 5 млрд евро (около 210 млрд грн).

Основателями Fire Point официально считаются Егор Скалыга и Ирина Терех. Они начинали с волонтерского проекта Civic Hub, который занимался созданием дронов, а впоследствии превратили его в коммерческий бизнес. Скалыга ранее работал в киноотрасли, а Терех руководила дизайнерской компанией Terekh.Group.

Несмотря на это, источники во власти отмечают, что именно происхождение Fire Point и возможные политические связи ее руководства пока остаются предметом следствия.

Напомним, в прошлом месяце правительство критиковали за ограничение независимости НАБУ. В этом контексте дело Fire Point считается одним из самых громких расследований в сфере оборонных закупок.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в расследовании не идет речь о ракете "Фламинго".

"По моей информации расследования по ракетам нет. Об этом и первоисточник (Kyiv Independent) и не писали. Почему-то новость неправильно все воспринимают. Слышал, что есть вопросы к дронам. Поэтому не путайте", — написал народный депутат.

На момент публикации официального подтверждения НАБУ по расследованию деятельности производителя беспилотников Fire Point не поступало.

