Может помочь побудить Путина сложить оружие: в The Economist оценили возможности ракеты "Фламинго"

Украинская ракета "Фламинго", представленная недавно, имеет мощный потенциал: если хотя бы половина заявленных характеристик соответствует действительности, то вооружение может нанести серьезный ущерб в любой европейской части России. Также, появившись на фоне мирных переговоров, именно эта ракета может помочь заставить Владимира Путина сложить оружие.

Аналитиков поражает в частности процесс запуска серийного производства, который запустили всего за девять месяцев, а не "лет или десятилетия", как это часто происходит. Также эксперты газеты The Economist указывают на то, увлекательным является тот факт, что проект возглавила команда менеджеров, которая, как отмечается, не имела предыдущего опыта работы в оборонной промышленности.

В статье издания говорится, что новая украинская ракета "Фламинго" с заявленной дальностью в 3000 километров и боевой частью весом примерно в одну тонну производит значительное впечатление — по крайней мере, пока что на бумаге.

При этом, эксперты утверждают: если хотя бы половина этих характеристик на бумаге воплощена в реальности, это может угрожать России серьезными ударами с не менее весомыми последствиями. Стоит отметить, что ранее военный эксперт Алексей Гетьман в эфире NV, что по меньшей мере треть "Фламинго" будет долетать до целей.

"Сначала я был очень скептическим. Но когда увидел ракеты, был потрясен", — признался один из чиновников, вовлеченный в проект.

Украинская ракета "Фламинго": как зародился проект

Идея создания ракеты "Фламинго" появилась у основателей проекта в конце 2024 года, когда был сделан первый эскиз. Это время ознаменовалось для Украины весомой потребностью в дальнобойном оружии, которого не было. Президент Владимир Зеленский осуществлял попытки получить от США ракеты Tomahawk, однако в ответ получил решительный отказ. Надежды же на быструю эффективность украинской программы было немного.

Представители частной компании Fire Point утверждают: воплотить идею в жизнь удалось благодаря "возвращению к основам". Разработчики вдохновлялись старыми образцами вооружения, вроде V-1 (Германия) и "Стриж" (СССР). В название новой ракеты, пишет The Economist, сначала закладывали шуточный смысл, а тестовые прототипы даже красили в розовый цвет.

Статья также содержит информацию о том, что процесс производства ракет "Фламинго" происходит за рубежом. Однако около 90% окончательной сборки вооружения происходит в Украине на тайных локациях.

Отмечается, что ракета "Фламинго" является довольно "конкурентной в мире крылатых ракет", однако при этом "все равно значительной для Украины". Этот тип вооружения довольно габаритный, благодаря чему легко набирает высоту во время полета, что может делать ее более заметной для ударов РФ.

Однако эксперт Константин Криволап утверждает, что "Фламинго" может воспользоваться пробелами в российской системе ПВО.

"Со временем Россия будет испытывать все большее разрушение", — отметил Криволап.

Окончательное испытание ракеты должно состояться на поле боя.

Напомним, 22 августа корреспонденты издания Politico побывали на месте производства ракет "Фламинго", и рассказали о первых испытаниях и последствиях для России.

На портале Defense Express 21 августа рассказали, что боевая часть "Фламинго" пробивает 2 метра бетона.