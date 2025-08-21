Боевая часть "Фламинго" пробивает 2 м бетона: чем удивила конструкция ракеты FP-5, — аналитики

Крылатая ракета "Фламинго" может стать самым мощным средством для поражения целей на территории РФ, поскольку имеет противобункерную боевую часть, изготовленную американскими оружейниками. Кроме того, ее корпус устойчивый максимально облегченный, но прочных и незаметен для локаторов.

Украинская компания Fire Point уже собирает крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Речь идет о 30 единицах в месяц, но уже в октябре должна выйти на показатели 210 единиц ежемесячно. Как выглядит новая ракета, каковы ее технические характеристики и почему делают вывод о ее особой мощности, рассказали на портале Defense Express.

Аналитики отмечают, что ракета FP-5 "Фламинго" производится той же компанией, что и дальнобойный ударный дрон FP-1. Она может стать самым мощным средством для поражения целей на территории РФ, поскольку ее заявленная дальность — до 3000 км, а вес боевой части — 1150 кг.

Defense Express обратил внимание на корпус ракеты. По мнению экспертов, он имеет более сложную конструкцию, чем ранее казалось. Основная часть фюзеляжа произведена методом намотки стеклопластикового корпуса коконом, на что указывает характерный диагональный рисунок волокон. Эта технология преимущественно используется при изготовлении баллистических ракет.

Ракеты FP-5 Фламинго Фото: Associated Press

Благодаря такой технологии укрепляется фюзеляж, но одновременно и делает его легким и способным нести конструкционные нагрузки. Радиопрозрачный материал позволяет уменьшить заметность ракеты на РЛС по сравнению с аналогичным по размерам, но металлическим объектом.

Также из радиопрозрачного материала произведены передний и задний обтекатели. Металл использовали только в гондоле двигателя, поскольку без него не обойтись из-за температурных нагрузок. Кроме этого двигатель оснастили помехозащищенной системой спутниковой навигации с CRPA-антеннами.

Ракеты FP-5 "Фламинго" Фото: Associated Press

Боевая часть ракеты напоминает готовую бомбу. Аналитики предполагают, что она может быть либо осколочно-фугасная Mk 84 весом 907 кг, либо бетонобойная BLU-109/B аналогичного веса, которая может пробить до 1,8 метра бетона.

Двигатель ракеты эксперты не смогли идентифицировать, но отметили, что он похож на двигатель учебно-тренировочных самолетов, таких как британский Hawk или чешский L-39.

Ракета Фламинго — детали

17 августа стало известно, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламинго". Западная газета Associated Press распространила информацию о запуске в серийное производство украинской ракеты "Фламинго". Это оружие способно достичь целей на расстоянии 3000 километров.

Впоследствии на портале Defense Express рассказали, что ракета "Фламинго" напоминает FP-5 вооруженной компании Milanion Group из ОАЭ. Она отличается от современных аналогов, поскольку она в четыре раза тяжелее ракеты Tomagawk и летит вдвое дальше

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что крылатая ракета "Фламинго" украинского производства с дальностью полета 3 000 км успешно прошла испытания, и анонсировал запуск ее массового производства.