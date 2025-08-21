Бойова частина "Фламінго" пробиває 2 м бетону: чим здивувала конструкція ракети FP-5, — аналітики

Крилата ракета "Фламінго" може стати найпотужнішим засобом для ураження цілей на території РФ, оскільки має протибункерну бойову частину, виготовлене американськими зброярами. Крім того, її корпус стійкий максимально полегшений, але міцних та непомітний для локаторів.

Українська компанія Fire Point вже збирає крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Мова йде про 30 одиниць на місяць, але вже у жовтні має вийти на показники 210 одиниць щомісячно. Як виглядає нова ракета, які її технічні характеристики та чому роблять висновок про її особливу потужність, розповіли на порталі Defense Express.

Аналітики зауважують, що ракета FP-5 "Фламінго" виробляється тією самою компанією, що і далекобійний ударний дрон FP-1. Вона може стати найпотужнішим засобом для ураження цілей на території РФ, оскільки її заявлена дальність — до 3000 км, а вага бойової частини — 1150 кг.

Defense Express звернув увагу на корпус ракети. На думку експертів, він має складнішу конструкцію ніж раніше здавалось. Основна частина фюзеляжу вироблена методом намотування склопластикового корпусу коконом, на що вказує характерний діагональний малюнок волокон. Ця технологія переважно використовується під час виготовлення балістичних ракет.

Ракети FP-5 Фламінго

Завдяки такій технології укріплюється фюзеляж, але водночас і робить його легким та здатним нести конструкційні навантаження. Радіопрозорий матеріал дозволяє зменшити помітність ракети на РЛС у порівнянні з аналогічним за розмірами, але металевим об'єктом.

Також з радіопрозорого матеріалу вироблені передній та задній обтікачі. Метал використали тільки у гондолі двигуна, оскільки без нього не обійтися через температурні навантаження. Крім цього двигун оснастили завадозахищеною системою супутникової навігації з CRPA-антенами.

Ракети FP-5 "Фламінго"

Бойова частина ракети нагадує готову бомбу. Аналітики припускають, що вона може бути або осколково-фугасна Mk 84 вагою 907 кг, або бетонобійна BLU-109/B аналогічної ваги, що може пробити до 1,8 метра бетону.

Двигун ракети експерти не змогли ідентифікувати, але зауважили, що він схожий на двигун навчально-тренувальних літаків, таких як британський Hawk чи чеський L-39.

Ракета Фламінго — деталі

17 серпня стало відомо, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго". Західна газета Associated Press поширила інформацію про запуск у серійне виробництво української ракети "Фламінго". Ця зброя здатна досягти цілей на відстані 3000 кілометрів.

Згодом на порталі Defense Express розповіли, що ракета "Фламінго" нагадує FP-5 збройної компанії Milanion Group з ОАЕ. Вона відрізняється від сучасних аналогів, оскільки вона у чотири рази важча за ракету Tomagawk і летить удвічі далі

Згодом Президент України Володимир Зеленський підтвердив журналістам, що крилата ракета "Фламінго" українського виробництва з дальністю польоту 3 000 км успішно пройшла випробування, та анонсував запуск її масового виробництва.