Треть "Фламинго" долетит до цели в РФ: как собирают ракеты ВСУ тайно от россиян (видео)

Украинская ракета "Фламинго" вряд ли собирается на единственном заводе в Украине, кроме того, самые сложные элементы, например, головка самонаведения, может изготавливаться в Литве. Из-за условий войны и угрозы ударов со стороны Российской Федерации окончательная сборка возможна совсем рядом с точками пуска.

Related video

Во время войны, а также из-за сложности технологических процессов, изготовление ракеты "Фламинго" происходит на нескольких предприятиях, пояснил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире NV. Полученные таким тайным способом средства поражения поступают ВСУ и из 100 ракет треть долетит до цели, вопреки влиянию средств РЭБ РФ.

Ракеты Фламинго — Гетман о деталях изготовления нового оружия Украины см. с 13:28

Гетьман ответил на вопрос медиа, возможно ли, что кадры по производству ракет "Фламинго" это мистификация, а на самом деле речь не идет о едином цехе. Эксперт пояснил, что, скорее всего, так и есть. По его мнению, вряд ли украинское оружие собирали бы, например, на "Южмаше". При этом компоненты изготавливаются на разных предприятиях: отдельно — двигатели, корпус и тому подобное. Некоторые элементы, например, головка самонаведения, могут поступать из Литвы. Ракету постепенно собирают, а готовое изделие получают где-то неподалеку от точки пуска, прозвучало на видео.

"Почти на 100%. Собираться ракета может действительно в разных городах. Могут быть разные цеха, где она собирается уже непосредственно перед пуском. Вполне возможно, что во время войны именно так и делается, а не на одном заводе", — пояснил эксперт.

Кроме того, возник вопрос о точности ракеты "Фламинго", которая летит на 3 тыс. км, но есть угроза сбивания российскими средствами РЭБ. Гетьман пояснил, что сначала ракета движется по запрограммированной траектории (инерционная система навигации), и тогда на нее не действует РЭБ. Перед самым попаданием включается навигация по GPS, поскольку в полете из-за влияния ветра, солнца накапливается отклонение и поэтому ракету нужно донавести (отклонение — до 20 м). Эксперт признал, что на финальном этапе на "Фламинго" действительно может повлиять РЭБ, но россияне все же не могут сбить все ракеты.

"Мы понимаем, что 100% ракет не долетает до цели. Есть определенный коэффициент потерь. И мы этот коэффициент учитываем. Так, чтобы говорить, что ее можно постоянно перехватить на 100%, то нет. Если даже треть ракет прилетит, то это будет тот результат, который мы ожидаем", — подытожил Гетьман.

Еще одна тема — это дроны Сил обороны, которые массированно чуть ли не ежедневно атакуют военные объекты РФ. Эксперт сравнил производство дальнобойных средств поражения россиян и украинцев и подытожил, что есть почти паритет. В частности, РФ производит около 150 "Шахедов" в сутки, тогда как Украина вышла, вероятно, на 100. В то же время, Кремль планирует нарастить производство до 4 500-6 000 в месяц, отметил он. Также указано, что ориентировочная цена украинского "Бобра", или "Лютого", или другого дальнобойного аналога — 50-200 тыс. долл., а потери РФ от их атак достигают 1,5-2 млн долл. на каждый объект.

Ракеты Фламинго — детали

Отметим, Фокус писал о ракете "Фламинго", первая информация о которой появилась в августе 2025 года. Журналиста агентства AP опубликовал фото средства поражения и сообщил, что это украинская ракета, способная пролететь 3 тыс. км и ударить боеголовкой весом в 1 тонну. Через несколько дней в медиа опубликовали видео со сборочного цеха, а Z-блогеры РФ заявили, что якобы установили адрес производства.

Напоминаем, 22 августа военный и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бекрестнов объяснил, могли ли OSINTери установить координаты завода по изготовлению ракет "Фламинго".