Подстроенные фото ракеты "Фламинго": могли ли россияне установить координаты производства, — Флеш

Военный и специалист по радиоэлектронике Сергей Бескрестнов "Флеш" опроверг попытки OSINTеров Российской Федерации, которые пытаются отыскать завод по изготовлению ракеты "Фламинго". По его словам, эти попытки напрасны, но все же не стоит приглашать медиа на такие производства.

Завод компании Fair Point, которая выпускает "Фламинго", ищут и российские, и украинские OSINTеры, написал "Флеш" в Telegram-канале. Военный заверил, что ошибаются все, кто утверждает, что якобы установил точные координаты.

Сообщение Сергея Бескрестнова появилось через несколько часов после того, как Z-блогеры РФ начали хвастаться своими "успехами". Выяснилось, что россияне внимательно изучили видео, снятое медиа Associated Press, и фото, впервые опубликованное журналистом AP на странице Facebook. В сети появились кадры, на которых обвели определенные ключевые точки в помещении, и использовали их для установления координат. "Флеш" заверил, что координаты не соответствуют действительности, и украинцам не следует волноваться, что после заявлений россиян что-то прилетит.

"Не надо никуда стрелять ракетами и атаковать Шахедами, травмировать местных жителей и разрушать чей-то бизнес, там нет и не было никакого производства", — заявил он.

По мнению военного, AP намеренно дали сфотографировать помещение с ракетами. Впрочем, "Флеш" все же отметил, что "OSINT это опасная и важная вещь".

Отметим, утром 22 августа в сети появились заявления Z-блогеров, что OSINTеры якобы нашли цех по производству ракет "Фламинго". Россияне объяснили, что обратили внимание на мешки с цементом, которые попали в кадр, на балки здания. В итоге, они даже указали населенный пункт, который, согласно объяснению "Флеша", является полностью ошибочным.

Между тем 21 августа вышел репортаж AP о заводе компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго" на 3 тыс. км и дроны-камикадзе FP-1 с дальностью 1 600 км. Представитель компании заявил, что на сегодня изготавливается по 30-50 ракет в месяц, но надеются увеличить производительность до октября 2025 года и доведут серию до 200.

Появилась также статья Politico. Медиа свободно пообщалось с представительницей Fire Point и получило кадры тестового пуска "Фламинго". Кроме того, на видео показали кадры отработок, вероятно, дрона FP-1: под удар попали среди прочего, Афипский НПЗ, военная авиабаза и склад снарядов.

Напоминаем, аналитики рассказали, какие особенности конструкции ракеты "Фламинго" и почему она может пробить бункер с толщиной стены 2 м.