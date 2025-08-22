Навмисні фото ракети "Фламінго": чи могли росіяни встановити координати виробництва, — Флеш

Військовий та фахівець з радіоелектроніки Сергій Бескрестнов "Флеш" спростував спроби OSINTерів Російської Федерації, які намагаються відшукати завод з виготовлення ракети "Фламінго". З його слів, ці спроби марні, але все ж не варто запрошувати медіа на такі виробництва.

Завод компанії Fair Point, яка випускає "Фламінго", шукають і російські, і українські OSINTери, написав "Флеш" у Telegram-каналі. Військовий запевнив, що помиляються усі, хто стверджує, що начебто встановив точні координати.

Допис Сергія Бескрестнова з'явився через кілька годин після того, як Z-блогери РФ почали вихвалятись своїми "успіхами". З'ясувалось, що росіяни уважно вивчили відео, зняте медіа Associated Press, та фото, вперше опубліковане журналістом AP на сторінці Facebook. У мережі з'явились кадри, на яких обвели певні ключові точки у приміщенні, які використали для встановлення координат. "Флеш" запевнив, що координати не відповідають дійсності, й українцям не слід хвилюватись, що після заяв росіян щось прилетить.

"Не треба нікуди стріляти ракетами та атакувати Шахедами, травмувати місцевих мешканців та руйнувати чийсь бізнес, там немає і не було жодного виробництва", — заявив він.

На думку військового, AP навмисно дали сфотографувати приміщення з ракетами. Втім, "Флеш" все ж наголосив, що "OSINT це небезпечна та важлива річ".

Ракета "Фламінго" - коментар Сергія Бескрестнова "Флеша" Фото: Скриншот

Ракета "Фламінго" — деталі

Зазначимо, зранку 22 серпня у мережі з'явились заяви Z-блогерів, що OSINTери начебто відшукали цех з виробництва ракет "Фламінго". Росіяни пояснили, що звернули увагу на мішки з цементом, які потрапили у кадр, на балки будівлі. В підсумку, вони навіть вказали населений пункт, який, згідно з поясненням "Флеша", є повністю помилковим.

Тим часом 21 серпня вийшов репортаж AP про завод компанії Fire Point, яка виготовляє ракети "Фламінго" на 3 тис. км та дрони-камікадзе FP-1 з дальністю 1 600 км. Представник компанії заявив, що на сьогодні виготовляється по 30-50 ракет у місяць, але сподіваються збільшити продуктивність до жовтня 2025 року і доведуть серію до 200.

З'явилась також стаття Politico. Медіа вільно поспілкувалось з представницею Fire Point та отримало кадри тестового пуску "Фламінго". Крім того, на відео показали кадри відпрацювань, ймовірно, дрона FP-1: під удар потрапили серед іншого, Афіпський НПЗ, військова авіабаза та склад снарядів.

Нагадуємо, аналітики розповіли, які особливості конструкції ракети "Фламінго" і чому вона може пробити бункер з товщиною стіни 2 м.