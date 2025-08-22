OSINTери РФ заявили, що вирахували цехи, де Україна виробляє ракети "Фламінго", — соцмережі (фото)

Росіяни звернули увагу на стелі та мішки в цеху, який фігурував на відео з виробництва ракет "Фламінго". Крім того, знайшли оголошення про оренду певного приміщення. Псевдоосінтери дійшли висновку, що знають, де розташоване підприємство.

Після того, як ЗМІ опублікували відео з цеху виробництва ракет "Фламінго", росіяни заявили, що виявили місце його розташування. Вони вважають, що українські ракети виготовляють у цеху у одній з областей України. Про спроби російських OSINTерів розповіли у Telegram-каналі "Україна online".

Російські OSINT-аналітики вивчили світлини західного видання Associated Press, яке першим опублікувало фото із місця виробництва ракети "Фламінго" та ударних дронів. Засоби ураження виготовляються українською компанією Fire Point, яка є одним із лідерів оборонної промисловості України, — її виробничі цехи й намагались відшукати росіяни.

Ракета "Фламінго" - будівля, яку відшукали росіяни-OSINTери Фото: Telegram

У Z-пабліках звернули увагу на стелі та мішки в цеху, а також знайшли оголошення про здавання в оренду цього приміщення і дійшли висновку, що знають, де розташований цех з виготовлення "Фламінго".

Ракета "Фламінго" - будівля цеху, яку вивчали росіяни-OSINTери Фото: Telegram

Там часом у дописі зауважується, що громадян і, зокрема, журналістів, перед публікацією оборонних матеріалів перевіряти, щоб фото не допомогло ворогу.

Тим часом у Telegram-каналу спільноти OSINTерів "Кіберборошно" пояснили, що російські пошуки — "на рівні трирічної дитини", і що схожих приміщень в Україні багато. З іншого боку, виникло питання, навіщо показувати виробничі приміщення, які потім шукатимуть росіяни, щоб згодом вдарити "по якомусь складу", додали розслідувачі.

Ракета "Фламінго" - коментар "Кіберборошна" щодо спроб росіян-OSINTерів Фото: Скриншот

Ракета "Фламінго" — деталі

17 серпня стало відомо, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго". Західна газета Associated Press поширила інформацію про запуск у серійне виробництво української ракети "Фламінго", яка здатна бити по цілях на відстані 3000 кілометрів.

Крилата ракета "Фламінго" може стати найпотужнішим засобом для ураження цілей на території РФ, оскільки має протибункерну бойову частину, виготовлену американськими зброярами.

Фокус також писав про можливості ракети FP-5 "Фламінго" та технічні характеристики зброї. Дальність дії ракети, яка сягає трьох тисяч кілометрів, є значним досягненням. Для порівняння, американська ракета Tomahawk у своїх ранніх версіях мала дальність до двох з половиною тисяч кілометрів