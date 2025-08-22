OSINTеры РФ заявили, что вычислили цеха, где Украина производит ракеты "Фламинго", — соцсети (фото)

Россияне обратили внимание на потолки и мешки в цехе, который фигурировал на видео по производству ракет "Фламинго". Кроме того, нашли объявление об аренде определенного помещения. Псевдоосинтеры пришли к выводу, что знают, где расположено предприятие.

После того, как СМИ опубликовали видео из цеха производства ракет "Фламинго", россияне заявили, что обнаружили место его расположения. Они считают, что украинские ракеты изготавливают в цехе в одной из областей Украины. О попытках российских OSINTеров рассказали в Telegram-канале "Украина online".

Российские OSINT-аналитики изучили фотографии западного издания Associated Press, которое первым опубликовало фото с места производства ракеты "Фламинго" и ударных дронов. Средства поражения изготавливаются украинской компанией Fire Point, которая является одним из лидеров оборонной промышленности Украины, — ее производственные цеха и пытались отыскать россияне.

Ракета "Фламинго" — здание, которое отыскали россияне-OSINTеры Фото: Telegram

В Z-пабликах обратили внимание на потолки и мешки в цехе, а также нашли объявления о сдаче в аренду этого помещения и пришли к выводу, что знают, где расположен цех по изготовлению "Фламинго".

Ракета "Фламинго" — здание цеха, которое изучали россияне-OSINTеры Фото: Telegram

Там между тем в заметке отмечается, что граждан и, в частности, журналистов, перед публикацией оборонных материалов проверять, чтобы фото не помогло врагу.

Между тем в Telegram-канале сообщества OSINTеров "Киберборошно" объяснили, что российские поиски — "на уровне трехлетнего ребенка", и что похожих помещений в Украине много. С другой стороны, возник вопрос, зачем показывать производственные помещения, которые потом будут искать россияне, чтобы впоследствии ударить "по какому-то складу", добавили расследователи.

Ракета "Фламинго" — комментарий "Киберборошна" относительно попыток россиян-OSINTеров Фото: Скриншот

Ракета "Фламинго" — детали

17 августа стало известно, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламинго". Западная газета Associated Press распространила информацию о запуске в серийное производство украинской ракеты "Фламинго", которая способна бить по целям на расстоянии 3000 километров.

Крылатая ракета "Фламинго" может стать самым мощным средством для поражения целей на территории РФ, поскольку имеет противобункерную боевую часть, изготовленную американскими оружейниками.

Фокус также писал о возможностях ракеты FP-5 "Фламинго" и технических характеристиках оружия. Дальность действия ракеты, которая достигает трех тысяч километров, является значительным достижением. Для сравнения, американская ракета Tomahawk в своих ранних версиях имела дальность до двух с половиной тысяч километров