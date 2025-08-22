Міць ракети "Фламінго": як провели перші випробування і які наслідки для РФ, — Politico

Крилата ракета FP-5 "Фламінго", нещодавно представлена Україною, є найнадійнішою гарантією безпеки для країни. На думку західних аналітиків, якщо Київ зуміє накопичити від 3000 до 5000 таких ракет, Росія буде не здатна надалі продовжувати агресивну війну.

Видання Politico побувало на виробництві Fait Point, поспілкувалося з начальницею виробництва і пояснило, що метою українських ударів можуть стати НПЗ, енергетичні об'єкти та логістичні центри, що призведе до різкого падіння експорту нафти і палива, обрушивши доходи Кремля. Під загрозою також опиняться аеродроми дальньої авіації, склади озброєнь і ремонтні заводи. На відео, наданому компанією, показали перші випробування ракети "Фламінго", а також пуски далекобійного дрона FP-1. Серед іншого, є моменти близько десяти влучань у військові цілі ЗС РФ, що відбулися у 2025 році.

На відміну від ударних дронів з невеликою бойовою частиною, ракета FP-5 здатна завдавати руйнувань, які можна порівняти з авіаційними бомбардуваннями. Для порівняння: ракета "Нептун" із боєголовкою 150 кг спричиняла багатоденні пожежі на НПЗ у Туапсе. А FP-5 несе заряд у вісім разів більший, що робить її руйнівну силу багаторазово вищою, зазначено в статті. Виявилося, що від моменту ідеї до перших пусків минуло всього дев'ять місяців.

Тисячі ракет "Фламінго" здатні за одні лише перші дві доби масованого удару знищити до 25% промислового виробництва Росії. Це колосальна шкода, написав у соцмережах експерт Університету Осло Фабіан Хоффман.

"Якщо (Україна) зможе розгорнути від 3000 до 5000 таких і подібних ракет, готових протягом 24-48 годин знищити понад 25% економічного виробництва Росії, подальша агресія стане неможливою", — підкреслив експерт.

Тим часом на відео, наданому Fire Point, — кадри влучень продукції по об'єктах РФ: Новокуйбишевський НПЗ, НПЗ "Лукойл", військова авіабаза "Маринівка", АТ "Кронштадт", виробництво бойової частини "Шахеда", Афіпський НПЗ, артилерійська база в м. Тихорецьк.

"Фламінго" в серії

Україна вже почала серійне виробництво. В інтерв'ю виданню керівник виробництва Fire Point Ірина Терех повідомила, що компанія намітила випуск до 200 ракет на місяць. Якщо ці темпи збережуться, до кінця року Київ може володіти сотнями FP-5, а в перспективі — тисячами. Для Росії це означає якісно новий рівень загрози: Кремль не зможе почуватися в безпеці навіть у найвіддаленіших регіонах європейської частини країни.

За словами Терех, Росія щодня обрушує на українські міста град дронів і ракет, тож в Україні зростає суспільний тиск, який вимагає, щоб агресор відчув біль.

"Люди хочуть результатів, вони хочуть побачити Червону площу у вогні. Але важливо розуміти, що ми не терористи, як наші сусіди. Ми заснували нашу компанію у відповідь на агресію Росії, але у нас немає агресивних намірів; ми готові захищати наш суверенітет", — підкреслила вона.

Раніше ми докладно писали про можливості ракети FP-5 "Фламінго" і наводили відомі на сьогодні технічні характеристики зброї. Згідно з даними експертів з Defense Express, ракета FP-5 має такі ТТХ:

дальність — 3000 км;

час у повітрі — понад 4 години;

максимальна швидкість — 950 км/год, крейсерська — 850-900 км/год;

розмах крила — 6 метрів;

максимальна злітна вага — 6 тонн;

бойова частина — 1 тонна.

Також стало відомо, що "Фламінго" може стати найпотужнішим засобом для ураження цілей на території РФ, оскільки має протибункерну бойову частину, виготовлену американськими зброярами.