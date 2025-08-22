Мощь ракеты "Фламинго": как провели первые испытания и какие последствия для РФ, — Politico

Крылатая ракета FP-5 “Фламинго”, недавно представленная Украиной, является самой надежной гарантией безопасности для страны. По мнению западных аналитиков, если Киев сумеет накопить от 3000 до 5000 таких ракет, Россия будет не способна в дальнейшем продолжать агрессивную войну.

Related video

Издание Politico побывало на производстве Fait Point, пообщалось с начальницей производства и объяснило, что целью украинских ударов могут стать НПЗ, энергетические объекты и логистические центры, что приведет к резкому падению экспорта нефти и топлива, обрушив доходы Кремля. Под угрозой также окажутся аэродромы дальней авиации, склады вооружений и ремонтные заводы. На видео, предоставленному компанией, показали первые испытания ракеты "Фламинго", а также пуски дальнобойного дрона FP-1. Среди прочего, есть моменты около десяти попаданий по военным целям ВС РФ, состоявшимся в 2025 году.

В отличие от ударных дронов с небольшой боевой частью, ракета FP-5 способен наносить разрушения, сопоставимые с авиационными бомбардировками. Для сравнения: ракета "Нептун" с боеголовкой 150 кг вызывала многодневные пожары на НПЗ в Туапсе. А FP-5 несет заряд в восемь раз больше, что делает ее разрушительную силу многократно выше, указано в статье. Оказалось, что от момента идеи до первых пусков прошло всего девять месяцев.

Тысячи ракет "Фламинго" способны за одни лишь первые двое суток массированного удара уничтожить до 25% промышленного производства России. Это колоссальный урон, написал в соцсетях эксперт Университета Осло Фабиан Хоффман.

"Если (Украина) сможет развернуть от 3000 до 5000 таких и подобных ракет, готовых в течение 24–48 часов уничтожить более 25% экономического производства России, дальнейшая агрессия станет невозможной", — подчеркнул эксперт.

Тем временем на видео, предоставленном Fire Point, — кадры попаданий продукции по объектам РФ: Новокуйбышевский НПЗ, НПЗ "Лукойл", военная авиабаза "Мариновка", АТ "Кронштадт", производство боевой части "Шахеда", Афипский НПЗ, артиллерийская база в г. Тихорецк.

"Фламинго" в серии

Украина уже начала серийное производство. В интервью изданию руководитель производства Fire Point Ирина Терех сообщила, что компания наметила выпуск до 200 ракет в месяц. Если эти темпы сохранятся, к концу года Киев может обладать сотнями FP-5, а в перспективе — тысячами. Для России это означает качественно новый уровень угрозы: Кремль не сможет чувствовать себя в безопасности даже в самых отдаленных регионах европейской части страны.

По словам Терех, Россия ежедневно обрушивает на украинские города град дронов и ракет, поэтому в Украине растет общественное давление, требующее, чтобы агрессор почувствовал боль.

"Люди хотят результатов, они хотят увидеть Красную площадь в огне. Но важно понимать, что мы не террористы, как наши соседи. Мы основали нашу компанию в ответ на агрессию России, но у нас нет агрессивных намерений; мы готовы защищать наш суверенитет", — подчеркнула она.

Ранее мы подробно писали о возможностях ракеты FP-5 "Фламинго" и приводили известные на сегодняшний день технические характеристики оружия. Согласно данным экспертов из Defense Express, ракета FP-5 обладает следующими ТТХ:

дальность — 3000 км;

время в воздухе — более 4 часов;

максимальная скорость — 950 км/ч, крейсерская — 850-900 км/ч;

размах крыла — 6 метров;

максимальный взлетный вес — 6 тонн;

боевая часть — 1 тонна.

Также стало известно, что "Фламинго" может стать самым мощным средством для поражения целей на территории РФ, поскольку имеет противобункерную боевую часть, изготовленную американскими оружейниками.