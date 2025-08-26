Третина "Фламінго" долетить до цілі у РФ: як збирають ракети ЗСУ таємно від росіян (відео)

Українська ракета "Фламінго" навряд чи збирається на єдиному заводі в Україні, крім того, найскладніші елементи, наприклад, голівка самонаведення, може виготовлятись у Литві. Через умови війни та загрозі ударів з боку Російської Федерації остаточне складання можливе зовсім поруч з точками пуску.

Related video

Під час війни, а також через складність технологічних процесів, виготовлення ракети "Фламінго" відбувається на кількох підприємствах, пояснив військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі NV. Отримані таким таємним способом засоби ураження надходять ЗСУ і зі 100 ракет третина долетить до цілі, всупереч впливу засобів РЕБ РФ.

Ракети Фламінго - Гетьман про деталі виготовлення нової зброї України див. з 13:28

Гетьман відповів на питання медіа, чи можливо, що кадри з виробництва ракет "Фламінго" це містифікація, а насправді не ідеться про єдиний цех. Експерт пояснив, що, найімовірніше, так і є. На його думку, навряд чи українську зброю збирали б, наприклад, на "Південмаші". Натомість компоненти виготовляються на різних підприємствах: окремо — двигуни, корпус тощо. Деякі елементи, наприклад, голівка самонаведення, можуть надходити з Литви. Після цього ракету поступово складають, а готовий виріб отримують десь неподалік від точки пуску, пролунало на відео.

"Майже на 100%. Збиратись ракета може дійсно в різних містах. Можуть бути різні цехи, де вона збирається вже безпосередньо перед пуском. Цілком можливо, що під час війни саме так і робиться, а не на одному заводі", — пояснив експерт.

Крім того, виникло питання щодо точності ракети "Фламінго", яка летить на 3 тис. км, але є загроза збивання російськими засобами РЕБ. Гетьман пояснив, що спершу ракета рухається по запрограмованій траєкторії (інерційна система навігації), і тоді на неї не діє РЕБ. Перед самим влучанням вмикається навігація по GPS, оскільки в польоті через вплив вітру, сонця накопичується відхилення і тому ракету потрібно донавести (відхилення — до 20 м). Експерт визнав, що на фінальному етапі на "Фламінго" дійсно може вплинути РЕБ, але росіяни все ж не можуть збити усі ракети.

"Ми розуміємо, що 100% ракет не долітає до цілі. Є певний коефіцієнт втрат. І ми цей коефіцієнт враховуємо. Так, щоби казати, що її можна постійно перехопити на 100%, то ні. Якщо навіть третина ракет прилетить, то це буде той результат, який ми очікуємо", — підсумував Гетьман.

Ще одна тема, якої торкнувся Гетьман, — це дрони Сил оборони, які масовано ледь не щодня атакують військові об'єкти РФ. Експерт порівняв виробництво далекобійних засобів ураження росіян та українців і підсумував, що є майже паритет. Зокрема, РФ виготовляє близько 150 "Шахедів" на добу, тоді як Україна вийшла, ймовірно, на 100. Водночас, Кремль планує наростити виробництво до 4 500-6 000 на місяць, зауважив він. Також вказано, що орієнтовна ціна українського "Бобра", чи "Лютого", чи іншого далекобійного аналога — 50-200 тис. дол., а втрати РФ від їхніх атак досягають 1,5-2 млн дол. на кожен об'єкт.

Ракети Фламінго — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ракету "Фламінго", перша інформація про яку з'явилась у серпні 2025 року. Журналіста агентства AP опублікував фото засобу ураження і повідомив, що це українська ракета, здатна пролетіти 3 тис. км і вдарити боєголовкою вагою в 1 тонну. За кілька днів у медіа опублікували відео зі складального цеху, а Z-блогери РФ заявили, що начебто встановили адресу виробництва.

Нагадуємо, 22 серпня військовий та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бекрестнов пояснив, чи могли OSINTери встановити координати заводу з виготовлення ракет "Фламінго".