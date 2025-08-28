Може допомогти спонукати Путіна скласти зброю: у The Economist оцінили можливості ракети "Фламінго"

Українська ракета "Фламінго", представлена нещодавно, має потужний потенціал: якщо принаймні половина заявлених характеристик відповідає дійсності, то озброєння може завдати серйозної шкоди у будь-якій європейській частині Росії. Також, з'явившись на тлі мирних переговорів, саме ця ракета може допомогти примусити Володимира Путіна скласти зброю.

Аналітиків вражає зокрема процес запуску серійного виробництва, який запустили лише упродовж дев'яти місяців, а не "років чи десятиліття", як це часто відбувається. Також експерти газети The Economist вказують на те, захопливим є той факт, що проєкт очолила команда менеджерів, яка, як зазначається, не мала попереднього досвіду роботи в оборонній промисловості.

У статті видання йдеться, що нова українська ракета "Фламінго" із заявленою дальністю у 3000 кілометрів та бойовою частиною вагою приблизно в одну тонну справляє значне враження — принаймні, поки що на папері.

При цьому, експерти стверджують: якщо бодай половина цих характеристик на папері втілена у реальності, це може загрожувати Росії серйозними ударами з не менш вагомими наслідками. Варто зазначити, що раніше військовий експерт Олексій Гетьман в етері NV, що щонайменше третина "Фламінго" долітатиме до цілей.

"Спершу я був дуже скептичним. Але коли побачив ракети, був приголомшений", — зізнався один із чиновників, залучений до проєкту.

Українська ракета "Фламінго": як зародився проєкт

Ідея створення ракети "Фламінго" з'явилася у засновників проєкту наприкінці 2024 року, коли було зроблено перший ескіз. Цей час ознаменувався для України вагомою потребою у далекобійній зброї, якої не було. Президент Володимир Зеленський здійснював спроби отримати від США ракети Tomahawk, однак у відповідь отримав рішучу відмову. Надії ж на швидку ефективність української програми було небагато.

Представники приватної компанії Fire Point стверджують: втілити ідею у життя вдалося завдяки "поверненню до основ". Розробники надихалися старими зразками озброєння, на подобі V-1 (Німеччина) та "Стриж" (СРСР). У назву нової ракети, пише The Economist, спершу закладали жартівливий сенс, а тестові прототипи навіть фарбували у рожевий колір.

Стаття також містить інформацію про те, що процес виробництва ракет "Фламінго" відбувається за кордоном. Однак близько 90% остаточного складання озброєння відбувається в Україні на таємних локаціях.

Зазначається, що ракета "Фламінго" є доволі "конкурентною у світі крилатих ракет", однак при цьому "все одно значною для України". Цей тип озброєння доволі габаритний, завдяки чому легко набирає висоту під час польоту, що може робити її помітнішою для ударів РФ.

Однак експерт Костянтин Криволап стверджує, що "Фламінго" може скористатися прогалинами у російській системі ППО.

"З часом Росія зазнаватиме дедалі більшої руйнації", — зазначив Криволап.

Остаточне випробування ракети має відбутися на полі бою.

Нагадаємо, 22 серпня кореспонденти видання Politico побували на місці виробництва ракет "Фламінго", і розповіли про перші випробування та наслідки для Росії.

На порталі Defense Express 21 серпня розповіли, що бойова частина "Фламінго" пробиває 2 метри бетону.