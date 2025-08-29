НАБУ проводить обшуки у виробника крилатих ракет "Фламінго", — ЗМІ

За даними видання Kyiv Independent, антикорупціонери нібито вивчають можливе завищення цін, маніпуляції з постачанням та зв'язок з українським бізнесменом Тімуром Міндичем. Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк наголошує, що крилата ракета "Фламінго" не є об'єктом розслідування.

Related video

Українське антикорупційне агентство розпочало перевірку діяльності компанії Fire Point — одного з головних виробників дронів глибокого удару. Про це повідомило видання Kyiv Independent з посиланням джерела, знайомі із розслідуванням.

За даними журналістів, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вивчає, чи могла компанія вводити уряд в оману щодо вартості своїх дронів та обсягів поставок. Окремо правоохоронці з’ясовують, чи є співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч кінцевим бенефіціаром виробника.

До недавнього часу Fire Point залишалася маловідомою за межами оборонної галузі. Водночас, згідно з документами, отриманими виданням, компанія стала одним із найбільших одержувачів бюджетних коштів Міноборони на закупівлю безпілотників.

Останніми тижнями виробник активно просуває свої розробки — дрон FP-1 та крилату ракету "Фламінго". Минулого тижня президент Володимир Зеленський публічно заявив, що саме "Фламінго" є однією з найуспішніших українських ракет у боротьбі проти російського вторгнення.

Джерела видання зазначають, що НАБУ перевіряє можливе завищення ціни компонентів або кількості фактично поставлених дронів. Представник бюро відмовився коментувати розслідування, посилаючись на таємницю слідства.

У Fire Point підтвердили факт перевірки, однак назвали її "кампанією, що ґрунтується на чутках".

"Немає сенсу шукати секрети там, де їх немає", – сказала головна технічна директорка компанії Ірина Терех у коментарі Kyiv Independent.

За словами трьох співрозмовників видання, нинішнє розслідування НАБУ може бути пов’язане з Міндічем. Урядове джерело заявило, що "дрони Fire Point пов’язані з Міндічем, і ця версія виглядає правдоподібною". Водночас адвокат бізнесмена повідомив, що не має інформації про його зв’язки з компанією.

У 2024 році Fire Point продала уряду дронів FP-1 на 13,2 млрд грн ($320 млн). Це становило майже третину від загальних витрат Міноборони на безпілотники — 43 млрд грн ($1,04 млрд). За даними керівництва компанії, торік було виготовлено близько 2 тисяч дронів.

Виробник заявляє, що сьогодні може випускати до 100 апаратів FP-1 на день, а цього року планує виготовити близько 9 тисяч. Разом із тим незалежно підтвердити ці цифри неможливо, як і ефективність зброї. Терех оцінила частку вдалих уражень цілей російської армії у 55–60%.

Fire Point стрімко зросла з моменту створення у 2023 році: з 18 працівників штат збільшився до понад 2 200, а річний дохід компанії виріс із $4 млн до понад $100 млн. За державними контрактами у 2025 році компанія очікує отримати понад $1 млрд. Крім того, у травні вона залучила фінансування в межах угоди з урядом Німеччини на 5 млрд євро (близько 210 млрд грн).

Засновниками Fire Point офіційно вважаються Єгор Скалига та Ірина Терех. Вони починали з волонтерського проєкту Civic Hub, що займався створенням дронів, а згодом перетворили його на комерційний бізнес. Скалига раніше працював у кіногалузі, а Терех керувала дизайнерською компанією Terekh.Group.

Попри це, джерела у владі зазначають, що саме походження Fire Point та можливі політичні зв’язки її керівництва наразі залишаються предметом слідства.

Нагадаємо, минулого місяця уряд критикували за обмеження незалежності НАБУ. У цьому контексті справа Fire Point вважається одним із найгучніших розслідувань у сфері оборонних закупівель.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що у розслідуванні не йдеться про ракету "Фламінго".

"За моєю інформацією розслідування по ракетах немає. Про це і першоджерело (Kyiv Independent) і не писали. Чомусь новину неправильно всі сприймають. Чув, що є питання до дронів. Тож не плутайте", – написав народний депутат.

На момент публікації офіційного підтвердження НАБУ щодо розслідування діяльності виробника безпілотників Fire Point не надходило.

Як повідомляв Фокус, інформація про появу в Україні вітчизняної далекобійної ракети FP-5 "Фламінго" породила масу чуток і спекуляцій.

Фокус також писав, що у The Economist оцінили можливості ракети "Фламінго".