Заявления и спекуляции: эксперты развенчали ложные мифы и претензии к ракете "Фламинго"

Информация о появлении в Украине отечественной дальнобойной ракеты FP-5 “Фламинго” породила массу слухов и спекуляций. Помимо размышлений различный военных экспертов, есть данные, предоставленные компетентными специалистами, которые опровергают слухи относительно характеристик и возможностей оружия.

Вокруг новой крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" в ряде публикаций высказывались сомнения относительно ее конструктивных решений, а также проводились необоснованные аргументы и параллели. Эксперты портала "Милитарный" провели анализ открытой информации о ракету и объяснили, что многие сравнения с устаревшими образцами оружия не имеют под собой оснований.

В начале приведем информацию обозревателя "Милитарного" Вадима Кушникова, который рассказал о некоторых важных деталях относительно ракеты FP-5 "Фламинго". По его словам, сравнивать ее с американскими ракетами Tomahawk некорректно.

"Ракета по внешним чертам и по способу применения соответствует замыслу — это относительно простое решение, которое можно быстро масштабировать и применять в больших количествах", — пояснил Кушников.

Также был поднят вопрос о точности ракеты. Отмечалось, что показатель кругового вероятного отклонения якобы находится на уровне 14 метров. Это достаточно много, как для современных крылатых ракет. Однако эксперт отметил, что эти данные были взяты по результатам полигонных испытаний, и эта цифра не окончательная.

В заключение было высказано предположение о боевой части ракеты, которая, вероятно, есть результатам предыдущих наработок в области ракетостроения. В частности, предположительно, боеголовка массой до 1000 кг приспособлена для поражения бункеров и сильно укрепленных объектов.

"По моему предположению, учитывая специфическую форму (боевой части — прим. ред), она должна пробивать защищенные строения, и это заимствования из уже существующих ракетных программ", — добавил Кушников.

В дополнение обратим внимание на публикацию Сергея Факаса, автора научно-популярного аэрокосмического блога. Он прокомментировал рассуждения ряда "экспертов" о ракете FP-5.

FP-5 "Фламинго" — детали сравнения с V-1

По словам блогера, некоторые комментаторы сравнивали FP-5 с немецкой Fi-103 (V-1) времен Второй мировой войны. Однако у этих ракет принципиально разные конструктивные и технологические решения, заявили на портале. В частности, Fi-103 представляла собой примитивную "воздушную торпеду", оснащенную пульсирующим воздушно-реактивным двигателем и системой управления на гироскопах, без возможности маневрирования и коррекции курса.

Тем временем ракета FP-5 оснащена турбореактивным двигателем, запускается с мобильной установки при помощи стартового ускорителя и управляется современной электронной системой, обеспечивающей маневренность и высокую точность поражения целей. На "Милитарном" уточнили, что по своей концепции "Фламинго" значительно ближе к американским крылатым ракетам MGM-1 Matador, Regulus I/II или MGM-13 Mace, разработанным в 1950–60-х годах, но реализована на современной элементной базе.

Образец ракеты V-1 Фото: Открытые источники

Аналог советского Ту-141

Другим популярным тезисом стало предположение, что FP-5 является модифицированным советским беспилотником-разведчиком Ту-141 "Стриж". Эксперты отмечают, что это также не соответствует действительности:

Аэродинамическая схема: у Ту-141 — "утка" со стабилизаторами в носовой части, у FP-5 — классическая схема с Х-образным хвостовым оперением.

Крылья: у "Стрижа" — треугольные и складные, у FP-5 — прямые, предположительно пристыковываемые перед запуском.

Двигатель: у Ту-141 он встроен в корпус с S-образным воздухозаборником; у FP-5 установлен над фюзеляжем.

Фюзеляж: "Стриж" имеет сложную наборную конструкцию, тогда как FP-5 представляет собой максимально упрощенный корпус цилиндрической формы, ориентированный на технологичность и дешевизну производства.

Советсвий беспилотник самолетного типа Ту-141 "Стриж" Фото: Архивное фото

Единственным заимствованным элементом действительно может быть стартовый ускоритель, который применялся и в советских аппаратах.

FP-5: дополнительная информация

Технические характеристики FP-5 "Фламинго"

Длина: 12-14 м, по оценкам

Размах крыльев: 6 м

Взлетный вес: 6000 кг

Дальность полета: 3000 км

Высота: 5000 м

Максимальное время полета: 4 часа

Скорость: 950 км/ч, максимальная, 850-900 км, крейсерская

Боеголовка/полезная нагрузка: 1000 кг

Навигация: GPS/GNSS, устойчивая к помехам система CRPA, INS.

Напомним, 18 августа в сети показали кадры пуска украинской крылатой ракеты "Фламинго". Эксперты отметили, что в ходе работ над прототипом инженеры сосредоточились на трех основных задачах — дальности, весе боевой части, скорость развертывания и запуска.