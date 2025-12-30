Трамп и ряд стран осудили "атаку" на резиденцию Путина: в МИД отреагировали

Президент США Дональд Трамп, а также Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан выступили с заявлениями о том, что осуждают якобы попытку Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал эти заявления, отметив, что Россия до сих пор не предоставила ни одного доказательства. Он также напомнил, что подобные заявления не звучали, когда Россия атаковала здание Кабинета министров Украины в Киеве.

Дональд Трамп заявил, что получил информацию об атаке лично от Владимира Путина. При этом, сначала президент США утверждал, что слышал, и не может подтвердить, что атака действительно произошла. Но уже потом он заявил, что очень зол из-за этой атаки. В то же время хозяин Белого дома отметил, что информация об "атаке" еще нуждается в проверке.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем X сделал два поста — на русском и английском языках. В постах он пишет, что обеспокоен сообщениями об атаке на резиденцию Путина. Он призвал все стороны придерживаться курса в сторону обеспечения мира, а не прибегать к мерам, которые могут повредить мирному процессу.

В заявлении премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа Путина называют "его достопочтенность", а якобы атаку Украины называют "мерзким поступком".

"Пакистан осуждает сообщения об обстреле резиденции Его Превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации. Такой гнусный поступок представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда прилагаются усилия, направленные на установление мира", — говорится в заявлении Шарифа.

Премьер Пакистана также отметил свою солидарность с Путиным, правительством и народом России.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов решительно осудил "попытку" Украины атаковать резиденцию Путина. Там также заявили о солидарности ОАЭ с президентом России, правительством и народом РФ.

"ОАЭ решительно осудили попытку нападения на резиденцию Его Превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, и осудили это позорное нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности. В своем заявлении Министерство иностранных дел подтвердило солидарность ОАЭ с Президентом Российской Федерации, а также с правительством и народом России", — говорится в заявлении МИД ОАЭ.

В своем заявлении Андрей Сибига отметил, что уже сутки РФ не предоставляет доказательств нападения. И причина этого в том, что доказательств нет, потому что нападения не было.

Зато ни Индия, ни Пакистан, ни ОАЭ не публиковали заявления после того, как Россия атаковала здание Кабмина в сентябре 2025-го года.

"Россия имеет длинный послужной список ложных заявлений — это их фирменная тактика. Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они также часто обвиняют других в том, что сами планируют делать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету. Такая реакция на безосновательные манипулятивные заявления России только подыгрывает российской пропаганде и поощряет Москву к дальнейшим зверствам и лжи", — подчеркнул Сибига.

Вечером 29 декабря Сергей Лавров заявил, что украинские дроны ночью якобы атаковали резиденцию Путина на Валдае. Он утверждает, что все БпЛА были уничтожены российскими силами ПВО. В то же время в отчете Минобороны РФ говорилось, что ночью 29 декабря Россия атаковала 98 дронов и только 18 долетели до Новгородской области (600 км от Украины), где их всех якобы сбили. В то же время на подступах к резиденции "Ужин" ранее заметили установки ПВО, которые покрывали все пространство вокруг района, где мог находиться Путин.

Впрочем, позже стало известно, что местные жители вообще не слышали работы ПВО в городе.