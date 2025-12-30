Трамп та низка країн засудили "атаку" на резиденцію Путіна: в МЗС відреагували

Президент США Дональд Трамп, а також Індія, Об'єднані Арабські Емірати та Пакістан виступили з заявами про те, що засуджують нібито спробу України атакувати резиденцію президента РФ Володимира Путіна.

Голова МЗС України Андрій Сибіга розкритикував ці заяви, наголосивши, що Росія й досі не надала жодного доказу. Він також нагадав, що подібні заяви не лунали, коли Росія атакувала будівлю Кабінета міністрів України в Києві.

Дональд Трамп заявив, що отримав інформацію про атаку особисто від Володимира Путіна. При цьому, спочатку президент США стверджував, що чув, і не може підтвердити, що атака дійсно відбулася. Але вже згодом він заявив, що дуже злий через цю атаку. Водночас господар Білого дому зауважив, що інформація про "атаку" ще потребує перевірки.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у своєму X зробив два пости — російською та англійською мовами. У постах він пише, що занепокоєний повідомленнями про атаку на резиденцію Путіна. Він закликав усі сторони дотримуватися курсу в бік забезпечення миру, а не вдаватися до заходів, що можуть зашкодити мирному процесу.

У заяві прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа Путіна називають "його високоповажність", а нібито атаку України називають "мерзенним вчинком".

"Пакистан засуджує повідомлення про обстріл резиденції Його Високоповажності Володимира Путіна, президента Російської Федерації. Такий мерзенний вчинок становить серйозну загрозу миру, безпеці та стабільності, особливо в той час, коли докладаються зусилля, спрямовані на встановлення миру", — йдеться в заяві Шаріфа.

Прем'єр Пакистану також відзначив свою солідарність з Путіним, урядом та народом Росії.

МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів рішуче засудило "спробу" України атакувати резиденцію Путіна. Там також заявили про солідарність ОАЕ з президентом Росії, урядом та народом РФ.

"ОАЕ рішуче засудили спробу нападу на резиденцію Його Високоповажності Володимира Путіна, президента Російської Федерації, та засудили цей ганебний напад і загрозу, яку він становить для безпеки та стабільності. У своїй заяві Міністерство закордонних справ підтвердило солідарність ОАЕ з Президентом Російської Федерації, а також з урядом і народом Росії", — йдеться в заяві МЗС ОАЕ.

У своїй заяві Андрій Сибіга наголосив, що вже добу РФ не надає доказів нападу. І причина цього в тому, що доказів немає, бо нападу не було.

Натомість ані Індія, ані Пакистан, ані ОАЕ не публікували заяви після того, як Росія атакувала будівлю Кабміну в вересні 2025-го року.

"Росія має довгий послужний список неправдивих заяв — це їхня фірмова тактика. Наприклад, Росія стверджувала, що не нападе на Україну на початку 2022 року. Вони також часто звинувачують інших у тому, що самі планують робити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету. Така реакція на безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише підіграє російській пропаганді та заохочує Москву до подальших звірств і брехні", — наголосив Сибіга.

Увечері 29 грудня Сергій Лавров заявив, що українські дрони вночі начебто атакували резиденцію Путіна на Валдаї. Він ствержує, що усі БпЛА були знищені російськими силами ППО. Водночас у звіті Міноборони РФ йшлося, що вночі 29 грудня Росія атакувало 98 дронів і лише 18 долетіли до Новгородської області (600 км від України), де їх усіх начебто збили. Водночас на підступах до резиденції "Ужин" раніше помітили установки ППО, які покривали весь простір навколо району, де міг перебувати Путін.

Утім пізніше стало відомо, що місцеві мешканці взагалі не чули роботи ППО у місті.