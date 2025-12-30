"Не чули роботи ППО": росіяни спростували фейк Кремля про атаку дронів на резиденцію Путіна

Інформація про те, що Україна безпілотниками атакувала резиденцію президента Росії Володимира Путіна в Новгородській області — фейк, адже місцеві мешканці взагалі не чули роботи ППО у місті.

Крім того, кількість дронів, які за словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, атакували резиденцію Путіна значно перевищує загальну кількість БПЛА, які були запущені по всій території Росії, пише російське видання SOTA.

"Атака на Валдайську резиденцію Путіна — імовірно, фейк Кремля. Жителі Валдая, де розташована резиденція Путіна "Ужин", повідомили "Соті", що минулої ночі не чули роботи ППО, яка б збивала 91 безпілотник, про який заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров", — йдеться у повідомленні.

Журналісти підкреслили, що вранці Міноборони РФ оприлюднило традиційну статистику атак безпілотників на території РФ, згідно якої за ніч по всій Росії було збито 89 безпілотників, і з них лише 18 — над Новгородською областю.

"При цьому така атака виглядає технічно неможливою: БПЛА літакового типу, які використовує Україна, летять на малих висотах по практично прямій траєкторії. При запуску з північного кордону України БПЛА обов'язково перетинають особливо захищений повітряний простір (див. карту) з об'єктами РВСН, ВКО, військової авіації, закритих адміністративних утвореннях на кшталт Сонячного, Озерного тощо", — зазначили автори матералу.

Захищений повтіряний простір перед резиденцію Путіна на Валдаї Фото: Соцмережі

За їх словами, дрони можуть долетіти до резиденції "Ужин" лише "у випадку дива" або ж при цілеспрямованому потуранні військового командування, адже на їх шляху неминуче мали опинитися різні захищені військові об'єкти.

Нагадаємо, 29 грудня Сергій Лавров заявив, що Україна атакувала резиденцію Путіна.

У цей же день Дональд Трамп підтвердив, що Путін поскаржився йому на атаку безпілотників по своїй резиденції.