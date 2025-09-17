Производителя ракет "Фламинго" обвинили в коррупции: что говорят в НАБУ (фото)
Расследование в отношении украинского производителя беспилотников и ракет Fire Point, известного моделями FP-1 и "Фламинго", вызвало широкий резонанс в оборонном секторе. Издание Kyiv Independent в своем материале обвинило компанию в возможной коррупции и политических связях, однако прямые доказательства этих обвинений не предоставлены. Более того, НАБУ в своем письме к Fire Point заверило, что любые следственные действия не имеют целью создание препятствий в работе компаний, имеющих критическое значение в условиях военного положения.
По данным издания "Counteroffensive Pro", украинский оборонный сектор оказался в глубокой поляризации после публикации статьи Kyiv Independent, в которой говорилось о возможных связях Fire Point с соратником президента Украины и вероятной коррупционной деятельности. Автор статьи, Коллен Пост, ранее работал редактором Counteroffensive Pro. В статье не приведены прямые доказательства по основным обвинениям компании.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит более широкое расследование в отношении государственных служащих, в частности направило запросы к полудюжине украинских производителей беспилотных систем, среди которых Fire Point. Следователи проверяют, могли ли чиновники сговариваться с компаниями для искусственного завышения производственных затрат.
В середине августа НАБУ провело закрытую встречу с представителями оборонных компаний, организованную ассоциацией Tech Force. Во время встречи представители бюро заверили компании, что расследование не имеет целью нанести ущерб их бизнесу.
Fire Point сообщила, что большинство государственных контрактов получила после конкурентного испытания беспилотников в 2024 году с участием пяти украинских производителей, а не из-за политических связей. Отчет Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Министерства обороны показал, что беспилотник Fire Point был лучшим среди участников испытаний, зафиксированных в 77-страничном документе.
Компания также сообщила, что к организации испытаний приобщалось Посольство США, однако в ведомстве отказались от комментариев. Бывший американский чиновник, знакомый с деятельностью Fire Point, отметил, что беспилотники FP-1 "чрезвычайно эффективны".
Технический директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что компания проводит аудит с Deloitte и результаты планируется обнародовать этой осенью. Она опровергла информацию Kyiv Independent о том, что конечным владельцем компании является Тимур Миндич, соратник президента.
После публикации статьи главный редактор Kyiv Independent сообщил, что руководство Fire Point заявило о намерении обратиться в СБУ относительно якобы преступных действий редакции, в частности обвинений в государственной измене. Редакция расценивает такие действия как попытку давления на журналистов.
Обыски у производителя крылатых ракет "Фламинго" — что об этом известно
Напомним, что, по данным Kyiv Independent, НАБУ проводит проверку компании Fire Point — производителя дронов FP-1 и крылатых ракет "Фламинго" — из-за подозрений в возможном завышении цен и связях с бизнесменом Тимуром Миндичем. Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что расследование не касается самой "Фламинго". Fire Point подтвердила проверку, назвав ее "кампанией на слухах", и заявила, что государственные контракты FP-1 компания получила благодаря конкурсным испытаниям. Сейчас компания производит до 100 дронов в день и в прошлом году продала их на 13,2 млрд грн ($320 млн). Несмотря на успехи в производстве и продажах, происхождение Fire Point и возможные политические связи руководства остаются предметом внимания следствия.
Ранее Фокус сообщал, что украинская компания Fire Point анонсировала разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также перспективных систем противовоздушной обороны.
Кроме этого, во время XXXIII Международного салона оборонной промышленности MSPO-2025 в Польше украинская компания Fire Point показала новый ударный дрон FP-2, который могут вскоре получить Вооруженные силы Украины.