Производителя ракет "Фламинго" обвинили в коррупции: что говорят в НАБУ (фото)

Расследование в отношении украинского производителя беспилотников и ракет Fire Point, известного моделями FP-1 и "Фламинго", вызвало широкий резонанс в оборонном секторе. Издание Kyiv Independent в своем материале обвинило компанию в возможной коррупции и политических связях, однако прямые доказательства этих обвинений не предоставлены. Более того, НАБУ в своем письме к Fire Point заверило, что любые следственные действия не имеют целью создание препятствий в работе компаний, имеющих критическое значение в условиях военного положения.

По данным издания "Counteroffensive Pro", украинский оборонный сектор оказался в глубокой поляризации после публикации статьи Kyiv Independent, в которой говорилось о возможных связях Fire Point с соратником президента Украины и вероятной коррупционной деятельности. Автор статьи, Коллен Пост, ранее работал редактором Counteroffensive Pro. В статье не приведены прямые доказательства по основным обвинениям компании.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит более широкое расследование в отношении государственных служащих, в частности направило запросы к полудюжине украинских производителей беспилотных систем, среди которых Fire Point. Следователи проверяют, могли ли чиновники сговариваться с компаниями для искусственного завышения производственных затрат.

В середине августа НАБУ провело закрытую встречу с представителями оборонных компаний, организованную ассоциацией Tech Force. Во время встречи представители бюро заверили компании, что расследование не имеет целью нанести ущерб их бизнесу.

Письмо от НАБУ к Fire Point, подлинность которого мы засвидетельствовали через НАБУ. Мы изъяли личные данные детектива, который его написал, а также контактную информацию компании Фото: Скриншот

Fire Point сообщила, что большинство государственных контрактов получила после конкурентного испытания беспилотников в 2024 году с участием пяти украинских производителей, а не из-за политических связей. Отчет Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Министерства обороны показал, что беспилотник Fire Point был лучшим среди участников испытаний, зафиксированных в 77-страничном документе.

Компания также сообщила, что к организации испытаний приобщалось Посольство США, однако в ведомстве отказались от комментариев. Бывший американский чиновник, знакомый с деятельностью Fire Point, отметил, что беспилотники FP-1 "чрезвычайно эффективны".

Технический директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что компания проводит аудит с Deloitte и результаты планируется обнародовать этой осенью. Она опровергла информацию Kyiv Independent о том, что конечным владельцем компании является Тимур Миндич, соратник президента.

После публикации статьи главный редактор Kyiv Independent сообщил, что руководство Fire Point заявило о намерении обратиться в СБУ относительно якобы преступных действий редакции, в частности обвинений в государственной измене. Редакция расценивает такие действия как попытку давления на журналистов.

Обыски у производителя крылатых ракет "Фламинго" — что об этом известно

Напомним, что, по данным Kyiv Independent, НАБУ проводит проверку компании Fire Point — производителя дронов FP-1 и крылатых ракет "Фламинго" — из-за подозрений в возможном завышении цен и связях с бизнесменом Тимуром Миндичем. Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что расследование не касается самой "Фламинго". Fire Point подтвердила проверку, назвав ее "кампанией на слухах", и заявила, что государственные контракты FP-1 компания получила благодаря конкурсным испытаниям. Сейчас компания производит до 100 дронов в день и в прошлом году продала их на 13,2 млрд грн ($320 млн). Несмотря на успехи в производстве и продажах, происхождение Fire Point и возможные политические связи руководства остаются предметом внимания следствия.

Ранее Фокус сообщал, что украинская компания Fire Point анонсировала разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также перспективных систем противовоздушной обороны.

Кроме этого, во время XXXIII Международного салона оборонной промышленности MSPO-2025 в Польше украинская компания Fire Point показала новый ударный дрон FP-2, который могут вскоре получить Вооруженные силы Украины.