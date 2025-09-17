Виробника ракет "Фламінго" звинуватили у корупції: що кажуть у НАБУ (фото)

Розслідування щодо українського виробника безпілотників і ракет Fire Point, відомого моделями FP-1 та "Фламінго", викликало широкий резонанс в оборонному секторі. Видання Kyiv Independent у своєму матеріалі звинуватило компанію у можливій корупції та політичних зв’язках, однак прямі докази цих звинувачень не надані. Ба більше, НАБУ у своєму листі до Fire Point запевнило, що будь-які слідчі дії не мають на меті створення перешкод у роботі компаній, що мають критичне значення в умовах воєнного стану.

За даними видання "Counteroffensive Pro", український оборонний сектор опинився у глибокій поляризації після публікації статті Kyiv Independent, в якій йшлося про можливі зв’язки Fire Point із соратником президента України та ймовірну корупційну діяльність. Автор статті, Коллен Пост, раніше працював редактором Counteroffensive Pro. У статті не наведено прямих доказів щодо основних звинувачень компанії.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить ширше розслідування щодо державних службовців, зокрема направило запити до пів дюжини українських виробників безпілотних систем, серед яких Fire Point. Слідчі перевіряють, чи могли урядовці змовлятися з компаніями для штучного завищення виробничих витрат.

У середині серпня НАБУ провело закриту зустріч із представниками оборонних компаній, організовану асоціацією Tech Force. Під час зустрічі представники бюро запевнили компанії, що розслідування не має на меті завдати шкоди їхньому бізнесу.

Лист від НАБУ до Fire Point, автентичність якого ми засвідчили через НАБУ. Ми вилучили особисті дані детектива, який його написав, а також контактну інформацію компанії Фото: Скриншот

Fire Point повідомила, що більшість державних контрактів отримала після конкурентного випробування безпілотників у 2024 році за участю п’яти українських виробників, а не через політичні зв’язки. Звіт Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки Міністерства оборони засвідчив, що безпілотник Fire Point був найкращим серед учасників випробувань, зафіксованих у 77-сторінковому документі.

Компанія також повідомила, що до організації випробувань долучалося Посольство США, проте у відомстві відмовилися від коментарів. Колишній американський чиновник, знайомий з діяльністю Fire Point, зазначив, що безпілотники FP-1 "надзвичайно ефективні".

Технічний директор Fire Point Ірина Терех повідомила, що компанія проводить аудит з Deloitte і результати планується оприлюднити цієї осені. Вона спростувала інформацію Kyiv Independent про те, що кінцевим власником компанії є Тімур Міндіч, соратник президента.

Після публікації статті головний редактор Kyiv Independent повідомив, що керівництво Fire Point заявило про намір звернутися до СБУ щодо нібито злочинних дій редакції, зокрема звинувачень у державній зраді. Редакція розцінює такі дії як спробу тиску на журналістів.

Обшуки у виробника крилатих ракет "Фламінго" — що про це відомо

Нагадаємо, що, за даними Kyiv Independent, НАБУ проводить перевірку компанії Fire Point — виробника дронів FP-1 та крилатих ракет "Фламінго" — через підозри у можливому завищенні цін та зв’язках із бізнесменом Тімуром Міндичем. Нардеп Ярослав Железняк уточнив, що розслідування не стосується самої "Фламінго". Fire Point підтвердила перевірку, назвавши її "кампанією на чутках", і заявила, що державні контракти FP-1 компанія отримала завдяки конкурсним випробуванням. Зараз компанія виробляє до 100 дронів на день і торік продала їх на 13,2 млрд грн ($320 млн). Попри успіхи у виробництві та продажах, походження Fire Point та можливі політичні зв’язки керівництва залишаються предметом уваги слідства.

Раніше Фокус повідомляв, що українська компанія Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 і FP-9, а також перспективних систем протиповітряної оборони.

Окрім цього, під час XXXIII Міжнародного салону оборонної промисловості MSPO-2025 у Польщі українська компанія Fire Point показала новий ударний дрон FP-2, який можуть незабаром отримати Збройні сили України.