Розробник "Фламінго" анонсував балістичні ракети: що відомо про FP-7 і FP-9

Українська компанія Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 і FP-9, а також перспективних систем протиповітряної оборони.

Related video

Презентація відбулася на міжнародній оборонній виставці MSPO в Польщі, повідомляє кореспондент "Мілітарного".

Презентація ракет FP-7 і FP-9 від Fire Point Фото: Мілітарний

Ракети України — що відомо про нову зброю

Ракета FP-7

Ракета FP-7 розрахована на ураження цілей на дальності до 200 км. Вона розвиває швидкість до 1500 м/с, має кругове ймовірне відхилення 14 метрів і бойове навантаження масою 150 кг. Максимальна тривалість польоту становить 250 секунд.

Пуск ракети здійснюється з наземної платформи, що робить її засобом для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.

Ракета FP-9

Більш потужна ракета FP-9 призначена для ураження об'єктів у глибокому тилу противника. Вона здатна летіти на дальність до 855 км з максимальною швидкістю 2200 м/с. Висота польоту сягає 70 км, а бойова частина важить 800 кг. Заявлена точність становить 20 метрів.

На момент публікації більш слушної інформації про ці розробки немає. Однак, судячи з усього, йдеться про подальшу роботу фахівців Fire Point у сфері ракетного озброєння, а саме в галузі балістичних ракет.

Балістичні та крилаті ракети Fire Point: у чому різниця

Нещодавня презентація Fire Point ракети FP-5 викликала інтерес у військових колах до розвитку українських високоточних ударних засобів. Однак FP-5 належить до класу крилатих ракет, тоді як нові FP-7 і FP-9 — уже балістичні системи.

Крилата ракета FP-5 "Фламінго" від Fire Point Фото: Скриншот

Крилаті ракети рухаються за аеродинамічним профілем, часто на малій висоті, ховаючись від радарів противника. Тобто зброю використовують для точкових ударів по важливих об'єктах із високим ступенем скритності, оскільки низьковисотний профіль польоту дає їм змогу обходити зони дії ППО і раптово вражати цілі.

Це робить їх оптимальними для знищення штабів і пунктів управління, ударів по енергетичній і транспортній інфраструктурі, придушення засобів ППО і РЕБ супротивника, а також завдавання масованих ударів по "м'яких" цілях з мінімізацією ризику бути перехопленими.

Балістичні ж ракети розглядаються як засіб швидкого ураження об'єктів на значних дистанціях. Їхня головна перевага — швидкість і потужність удару. У сучасних конфліктах вони застосовуються для:

ураження критично важливих цілей у глибокому тилу противника (склади, аеродроми, великі вузли постачання);

знищення укріплених об'єктів, захищених ешелонованою обороною;

швидкого удару з метою дезорганізації противника.

Таким чином, в умовах російсько-української війни поєднання цих систем може забезпечити та приховані удари по передовій інфраструктурі (FP-5), і потужні далекобійні атаки по тилових об'єктах супротивника (FP-7 і FP-9).

Раніше ми писали про конструктивні особливості ракети FP-5 "Фламінго" і про те, які недоліки у зброї угледіли експерти. Серед них великі габарити і необхідність встановлювати потужні двигуни, що робить ракету помітною для сучасних радіолокаційних засобів виявлення.