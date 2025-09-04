Разработчик "Фламинго" анонсировал баллистические ракеты: что известно о FP-7 и FP-9

Украинская компания Fire Point анонсировала разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также перспективных систем противовоздушной обороны.

Презентация состоялась на международной оборонной выставке MSPO в Польше, сообщает корреспондент "Милитарного".

Презентация ракет FP-7 і FP-9 от Fire Point Фото: Милитарный

Ракеты Украины — что известно о новом оружии

Ракета FP-7

Ракета FP-7 рассчитана на поражение целей на дальности до 200 км. Она развивает скорость до 1500 м/с, имеет круговое вероятное отклонение 14 метров и боевую нагрузку массой 150 кг. Максимальная продолжительность полета составляет 250 секунд.

Пуск ракеты осуществляется с наземной платформы, что делает ее средством для оперативного поражения целей на средних дистанциях.

Ракета FP-9

Более мощная ракета FP-9 предназначена для поражения объектов в глубоком тылу противника. Она способна лететь на дальность до 855 км с максимальной скоростью 2200 м/с. Высота полета достигает 70 км, а боевая часть весит 800 кг. Заявленная точность составляет 20 метров.

На момент публикации более дельной информации о данных разработках нет. Однако судя по всему речь идет о дальнейшей работе специалистов Fire Point в области ракетного вооружения, а именно в области баллистических ракет.

Баллистические и крылатые ракеты Fire Point: в чем разница

Недавняя презентация Fire Point ракеты FP-5 вызвала интерес в военных кругах к развитию украинских высокоточных ударных средств. Однако FP-5 относится к классу крылатых ракет, тогда как новые FP-7 и FP-9 — уже баллистические системы.

Крылатая ракета FP-5 "Фламинго" от Fire Point Фото: Скриншот

Крылатые ракеты двигаются по аэродинамическому профилю, зачастую на малой высоте, прячась от радаров противника. То есть оружие используется для точечных ударов по важным объектам с высокой степенью скрытности, так как низковысотный профиль полета позволяет им обходить зоны действия ПВО и внезапно поражать цели.

Это делает их оптимальными для уничтожения штабов и пунктов управления, ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре, подавления средств ПВО и РЭБ противника, а также нанесения массированных ударов по "мягким" целям с минимизацией риска быть перехваченными.

Баллистические же ракеты рассматриваются как средство быстрого поражения объектов на значительных дистанциях. Их главное преимущество — скорость и мощность удара. В современных конфликтах они применяются для:

поражения критически важных целей в глубоком тылу противника (склады, аэродромы, крупные узлы снабжения);

уничтожения укрепленных объектов, защищенных эшелонированной обороной;

быстрого удара с целью дезорганизации противника.

Таким образом в условиях российско-украинской войны сочетание этих систем может обеспечить и скрытные удары по передовой инфраструктуре (FP-5), и мощные дальнобойные атаки по тыловым объектам противника (FP-7 и FP-9).

Ранее мы писали о конструктивных особенностях ракеты FP-5 "Фламинго" и о том, какие недостатки в оружии усмотрели эксперты. В их числе большие габариты и необходимость устанавливать мощные двигатели, что делает ракету заметной для современных радиолокационных средств обнаружения.