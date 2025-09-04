Летить на 200 км: виробник "Фламінго" показав дрон FP-2 для ударів по ЗС РФ (фото)

Під час XXXIII Міжнародного салону оборонної промисловості MSPO-2025 у Польщі українська компанія Fire Point показала новий ударний дрон FP-2, який можуть незабаром отримати Збройні сили України.

Related video

Безпілотник призначений для ударів по російських цілях на відстані 100 км від лінії фронту, розповіли на порталі "Мілітарний". Попередня розробка Fire Point, дрон FP-1, летіла у п'ять разів далі, але несла менше вибухівки.

На порталі опублікували скриншот презентації дрона FP-2 та навели короткі характеристики, оприлюднені виробником. Фото реального виробу, з яким ознайомили відвідувачів збройної виставки, поки немає.

Характеристики дрона FP-2:

дальність — 200 км;

вага вибухівки — близько 105 кг;

можливі цілі — наземні або рухомі об'єкти;

наведення — автономне для статичних цілей, ручне керування оператором для рухомих цілей (по радіозв'язку)

режим роботи — вдень та вночі;

пуск — стаціонарна платформа або мобільну пускову установку на базі вантажівки.

Виробник запевнив, що дрони FP-2 вже використовуються на фронті, ідеться у статті "Мілітарного". Також зауважується, що "поставки на передову можуть пришвидшитись вже найближчим часом".

Дрони ЗСУ - як виглядає БпЛА FP-2 Фото: Мілітарний

Дрони ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про попередню розробку Fire Point — дрон ЗСУ FP-1. Безпілотник презентували весною 2025 року. Пристрій здатен летіти на відстань 1600 км і має бойову частину 120 кг. Про дрон повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України з нагоди Дня піхоти. Представниця міністерства Анна Гвоздяр запевнила, що FP-1 виготовляються у великій кількості та працюють на фронті.

У травні стало відомо про регіони РФ, у яких випробували дрон ЗСУ FP-1. "Мілітарний" повідомив, що ідеться про удари по цілях у мінімум п'яти областях РФ: Саратовській, Московській, Воронезькій, Калузькій і Тульській.

Тим часом компанія Fire Point у серпні показала ще один свій виріб — крилату ракету "Фламінго". Спершу у мережі з'явилось лише фот о нового засобу ураження, згодом процес виробництва показали низка західних медіа. З'ясувалось, що "Фламінго" здатне летіти на відстань 3 тис. км та нести бойову частину 1000-1150 кг. Польотом керує інерційна система наведення, а у момент заходу на ціль вмикається GPS: можливе відхилення — близько 14 м.

Нагадуємо, у серпні медіа Sky News розповіло про таємну майстерню з виготовлення дронів ЗСУ. 2 вересня у мережі опублікували кадри роботи двох українських дронів: роботизованої платформи з вибухівкою та FPV.