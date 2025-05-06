Дрон літакового типу FP-1 летить на 1600 км: в Україні представили БПЛА для ударів по РФ (фото)

Далекобійний дрон літакового типу FP-1 вражає ворожі цілі на стратегічній глибині. Безпілотник несе бойову частину вагою до 120 кг.

Related video

Безпілотник продемонстрували на заході, присвяченому Дню піхоти ЗСУ, повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Точних характеристик БПЛА немає у відкритому доступі. На його стенді зазначено, що FP-1 вражає ворога на стратегічній глибині. Безпілотник несе бойову частину вагою до 120 кг і летить на відстань до 1600 км.

БПЛА FP-1, за словами заступника міністра стратегічних галузей промисловості Анни Гвоздяр, виробляється в дуже великій кількості.

"Виріб народився в Україні, його дуже швидко масштабували. Це ще одна річ, якою ми можемо поділитися з нашими партнерами", — цитує Гвоздяр видання "Українська правда".

Про прильоти БПЛА FP-1 по російських територіях стало відомо наприкінці березня поточного року. Однією з цілей апаратів стали об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

Російські експерти зазначали, що FP-1 — це дрон літакового типу, сконструйований за двобалковою схемою. У нього високо розташоване пряме крило.

Виставка українського озброєння, на якій представили ще 12 зразків військової техніки, проводиться в будівлі МЗС України. Зарубіжні гості України можуть подивитися на досягнення українських зброярів.

Український ВПК представив й інші новинки. Наприклад, безпілотник "Булава" від україно-чеської компанії UAC оснащений потужною кумулятивно-термобаричною бойовою частиною масою 3,6 кг і вражає цілі в радіусі до 60 кілометрів.

Інший зразок — наземний український безпілотник TerMIT з вантажопідйомністю до 300 кг і запасом ходу до 20 кілометрів. Він може стріляти з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, американська компанія DZYNE Technologies нещодавно поставила військам США вантажні планери Grasshopper. БПЛА доставляють важливі вантажі на великі відстані.

Фокус раніше писав, що ЗС РФ б'ють по Україні новими ударними дронами. Безпілотник долає відстань 80 кілометрів.