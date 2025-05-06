Несуть понад 200 кг: армія США отримала незвичайні БПЛА Grasshopper (відео)

Американська оборонна компанія DZYNE Technologies поставила ВПС США одноразові вантажні планери Grasshopper, призначені для роботи в умовах високого ризику.

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Про це йдеться у пресрелізі DZYNE. Виробник зазначив, що Grasshopper був створений у співпраці з ВПС США як недороге логістичне рішення, здатне досягати районів, недоступних для традиційних літаків.

DZYNE від DZYNE Technologies

"Grasshopper являє собою перетворювальний стрибок в автономному постачанні. Його здатність доставляти критично важливі вантажі з великих відстаней, водночас залишаючи наші літаки та екіпажі в безпеці, є важливою перевагою в сучасних операційних умовах", — заявив співробітник Дослідницької лабораторії ВПС США Томас Гауелл.

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Генеральний директор DZYNE Метью МакК'ю додав, що, окрім військових завдань, Grasshopper може брати участь в операціях із надання гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків стихійних лих, де швидке, точне й безпілотне доставляння критично важливих вантажів може врятувати життя.

З огляду на успіх Grasshopper малої та середньої дальності, компанія DZYNE наразі активно розробляє варіант із більшою дальністю польоту, який, як очікують, буде доступним на початку 2026 року, для подальшого розширення можливостей автономної логістики в складних умовах.

Характеристики дрона Grasshopper

За даними NextGen Defense, під час запуску з літака-носія Grasshopper автономно стабілізується і летить зі швидкістю до 176 км на годину.

Grasshopper здійснює посадку з розкритим парашутом Фото: DZYNE Technologies

Щоб приземлитися поруч із наміченою метою БПЛА використовує парашут. Заявлена вантажопідйомність планера — 227 кілограмів.

Нагадаємо, раніше російський науково-виробничий центр "Безпілотні авіаційні системи" заявив про розробку дрона, здатного долати 1000 кілометрів.