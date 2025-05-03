Несе ударні БПЛА: представлено новий "руйнівний" морський дрон MARS

Британська компанія SubSea Craft (SSC) представила в Портсмуті безпілотне надводне судно MARS для військових цілей.

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Про це пише UK Defence Journal. За даними видання, MARS є другою платформою SubSea Craft після судна для доставки водолазів VICTA.

"Існує очевидна глобальна потреба в оперативній розробці сучасних морських платформ, які можуть відповідати мінливим вимогам і цілям збройних сил", — зазначила генеральний директор SubSea Craft Камілла Мартін.

Морський дрон MARS може проводити розвідку і далеке спостереження в умовах погіршення зв'язку, а також нести корисне навантаження, зокрема безпілотні літальні апарати з фіксованим крилом ALTIUS від Anduril.

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Повідомляють, що MARS пройшов великі випробування і перевірки, включно з тестуванням на відкритій воді спільно з Австралійським морським коледжем, який у 2023 році підписав угоду про партнерство з SSC.

"MARS став руйнівною силою для сучасного бойового простору", — заявила колишній міністр оборони Великої Британії Пенні Мордаунт.

Безпілотник демонструватимуть на виставках SOF Week у Тампі, DEFEA в Афінах і DSEI в Лондоні протягом 2025 року.

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