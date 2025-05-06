Несут более 200 кг: армия США получила необычные БПЛА Grasshopper (видео)

Американская оборонная компания DZYNE Technologies поставила ВВС США одноразовые грузовые планеры Grasshopper, предназначенные для работы в условиях высокого риска.

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Об этом говорится в пресс-релизе DZYNE. Производитель отметил, что Grasshopper был создан в сотрудничестве с ВВС США как недорогое логистическое решение, способное достигать районов, недоступных для традиционных самолетов.

DZYNE от DZYNE Technologies

"Grasshopper представляет собой преобразующий скачок в автономном снабжении. Его способность доставлять критически важные грузы с больших расстояний, при этом оставляя наши самолеты и экипажи в безопасности, является важным преимуществом в современных операционных условиях", — заявил сотрудник Исследовательской лаборатории ВВС США Томас Хауэлл.

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Генеральный директор DZYNE Мэтью МакКью добавил, что кроме военных задач Grasshopper может участвовать в операциях по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, где быстрая, точная и беспилотная доставка критически важных грузов может спасти жизни

Учитывая успех Grasshopper малой и средней дальности, компания DZYNE сейчас активно разрабатывает вариант с большей дальностью полета, который, как ожидается, будет доступен в начале 2026 года, для дальнейшего расширения возможностей автономной логистики в сложных условиях.

Характеристики дрона Grasshopper

По данным NextGen Defense, при запуске с самолета-носителя Grasshopper автономно стабилизируется и летит со скоростью до 176 км в час.

Grasshopper совершает посадку с раскрытым парашютом Фото: DZYNE Technologies

Чтобы приземлиться рядом с намеченной целью БПЛА использует парашют. Заявленная грузоподъемность планера — 227 килограммов.

Напомним, ранее российский научно-производственный центр "Беспилотные авиационные системы" заявил о разработке дрона, способного преодолевать 1000 километров.