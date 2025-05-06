Дрон самолетного типа FP-1 летит на 1600 км: в Украине представили БПЛА для ударов по РФ (фото)

Дальнобойный дрон самолетного типа FP-1 поражает вражеские цели на стратегической глубине. Беспилотник несет боевую часть весом до 120 кг.

Related video

Беспилотник продемонстрировали на мероприятии, посвященном Дню пехоты ВСУ, сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Точных характеристик БПЛА нет в открытом доступе. На его стенде отмечено, что FP-1 поражает врага на стратегической глубине. Беспилотник несет боевую часть весом до 120 кг и летит на расстояние до 1600 км.

БПЛА FP-1, по словам заместителя министра стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр, производится в очень большом количестве.

"Изделие родилось в Украине, его очень быстро масштабировали. Это еще одна вещь, которой мы можем поделиться с нашими партнерами", — цитирует Гвоздяр издание "Украинская правда".

О прилетах БПЛА FP-1 по российским территориям стало известно в конце марта текущего года. Одной из целей аппаратов стали объекты топливно-энергетического комплекса.

Российские эксперты отмечали, что FP-1 — это дрон самолетного типа, сконструированный по двухбалочной схеме. У него высоко расположено прямое крыло.

Выставка украинского вооружения, на которой представили еще 12 образцов военной техники, проводится в здании МИД Украины. Зарубежные гости Украины могут посмотреть на достижения украинских оружейников.

Украинский ВПК представил и другие новинки. К примеру, беспилотник "Булава" от украино-чешской компании UAC оснащен мощной кумулятивно-термобарической боевой частью массой 3,6 кг и поражает цели в радиусе до 60 километров.

Другой образец — наземный украинский беспилотник TerMIT с грузоподъемностью до 300 кг и запасом хода до 20 километров. Он может стрелять из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, американская компания DZYNE Technologies недавно поставила войскам США грузовые планеры Grasshopper. БПЛА доставляют важные грузы на большие расстояния.

Фокус ранее писал, что ВС РФ бьют по Украине новыми ударными дронами. Беспилотник преодолевает расстояние 80 километров.