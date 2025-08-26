Перегони дронів Україна-РФ: як виглядає секретне виробництво БпЛА для ЗСУ, — SkyNews (фото)

Між Україною та Російською Федерацією відбуваються своєрідні перегони дронів, від ходу яких залежить перевага на полі бою. Росіяни за допомогою Китаю масово виготовляють оптоволоконні безпілотники, які не піддаються засобам радіоелектронної боротьби. Тим часом українці мають майстерні у підвалах та випускають 30-тисячні партії безпілотників на місяць.

Україна потребує допомоги від країн Заходу, щоб триматись попереду РФ у перегонах дронів, написало агентство SkyNews. Журналісти відвідали секретне виробництво безпілотників, поспілкувались зі співробітниками, поспостерігали за процесом складання та випробувань. Зокрема, з'ясувалось, що в цеху працюють і дівчата, а 19-річний юнак перевіряє якість БпЛА.

Дрони ЗСУ — репортаж SkyNews із майстерні з випуску БпЛА в Укріїні

Медіа наголосило, що не розповість про адресу підприємства, оскільки це секретна інформація в умовах російсько-української війни. Крім того, обличчя майже усіх співрозмовників були закриті, а по стінах підвалу, у якому вони працюють, не встановити місцезнаходження. Втім, вказана назва компанії — стартап General Cherry, і зауважується, що це офісне приміщення. З'ясувалось, що компанію заснували у перші місяці війни і на той час продуктивність становила 100 дронів на місяць. Тим часом сьогодні випускають партії в 30 тис. на місяць, ідеться у репортажі.

Стартап виготовляє як квадрокоптери, які летять низько над полем бою та скидають вибухівку, так і БпЛА, які підіймають на кілька кілометрів для знищення ударних чи розвіддронів ЗС РФ. Перевага цього виду зброї — можливість пристроєм за 1000 дол. пошкодити навіть літак, дорожчий у понад 300 разів, пояснило Sky News. Водночас нагадується, що РФ налагодила масове виробництво покращених іранських дронів Shahed та першою почала масово застосовувати оптоволоконні дрони. Один зі співрозмовників медіа пояснив, що росіяни отримують значну допомогу від Китаю. Зокрема, фабрики КНР мають контракти на постачання волокна виключно до Росії, виробляючи його у "величезних кількостях".

"Якщо Захід хоче бути на боці переможців, йому потрібно буде надати Зеленському та його стартапам-компаніям з розробки дронів більше допомоги, щоб зберегти їхню перевагу", — підсумувало SkyNews.

Дрони ЗСУ — деталі

Зазначимо, у липні Фокус писав про дрони ЗСУ, які активно використовуються на фронті. Зі слів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, наступним кроком війни може стати можливість дистанційного керування БпЛА, коли це робитиметься, умовно, з диванів.

Тим часом у серпні військовий та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про удар оптоволоконного дрона ЗСУ по мосту у Курській області РФ. На відео, знятому камерою FPV, показали опори мосту, до якої росіяни прикріпили 30 мін.

Нагадуємо, у квітні медіа Politico розповіло про систему набирання балів для бійців ЗСУ, завдяки якій вони можуть отримати нові безпілотники для застосування на полі бою.