"Наступний крок війни": БПЛА на полі бою будуть керуватись з будь-якого міста країни, – Федоров

Україна інвестує в автономні системи, щоб в оператори могли керувати безпілотниками не з лінії фронту, а з будь-якої точки країни. Наразі стартує окрема грантова програма в цьому напрямку.

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Сьогодні FPV-дрони вже активно використовують штучний інтелект (ШІ), зокрема, для автоматичного донаведення на цілі. Наступна задача — повністю прибрати операторів з поля бою, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю "РБК-Україна".

За словами міністра, рівень автономності FPV-дронів буде зростати. Спершу вони зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), потім вони будуть долітати до певних точок без зв’язку. На полі бою також можуть з’явитися рої БПЛА.

"Наша задача — забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни", — сказав Федоров.

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Очільник Мінцифри зазначив, що в майбутньому дрони можуть стати повністю автономними, але на це, ймовірно, знадобляться роки. Він наголосив, що рішення, які забезпечуватимуть автономність БПЛА, потребують коштів на дослідження та розробку, а також відповідної інфраструктури та спеціалістів.

Окрім того, Федоров повідомив про збільшення фінансування для вітчизняного оборонного кластера Brave1. Це дозволить запускати більше грантових програм.

"Я очікую, що найближчі півроку Brave1 зробить великий прогрес в рамках реалізації своєї місії – знаходити технологічні рішення, які змінять ситуацію на полі бою", — заявив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, в Україні допустили до експлуатації безпілотний літальний апарат R-34-T з системою лазерної підсвітки та цілевказання коригованих боєприпасів.

Фокус також писав про те, що українська компанія TENETA розробила компактний одноразовий сіткомет MITLA 1 для боротьби з ворожими безпілотниками.